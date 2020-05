Mundo Pelo menos 18 estados relaxam isolamento nos Estados Unidos e o México se aproxima de 2 mil mortes por coronavírus

Mesmo com mais de 35 mil casos da Covid-19 em um dia, 18 estados dos EUA estão flexibilizando o distanciamento social. O país é o epicentro da pandemia no mundo, com mais de 1 milhão de infectados.

Os estados reabriram o comércio, parques, restaurantes, cinemas e igrejas, pondo fim ao ‘lockdown’. Seis estados vão reabrir na próxima segunda-feira (04). O estado de Nova York registrou, pelo sexto dia seguido, declínio nas mortes. A quarentena reduziu drasticamente a pressão no sistema de saúde.

O governador Andrew Cuomo avalia que as medidas restritivas evitaram cerca de 100 mil internações. Mesmo assim, o estado vai permanecer fechado até pelo menos 15 de maio. Autoridades de saúde só recomendam a reabertura quando for possível fazer testagem em massa, ainda sem data para ocorrer.

Índia

O governo da Índia anunciou que o país vai estender as medidas de controle de circulação da população por mais duas semanas a partir da próxima segunda-feira. A intenção é manter o combate à propagação do vírus no país que tem mais de 37 mil casos da doença e supera 1,2 mil mortes.

Para isso, agora a Índia impõe que todos os funcionários dos setores público e privado que voltem a trabalhar no período usem um aplicativo de rastreamento via bluetooth e GPS, acessado pelo governo, e mantenham o distanciamento social nos escritórios. O aplicativo alerta os usuários que podem ter entrado em contato com pessoas testadas positivas para o Covid-19 ou consideradas de alto risco.

México

O México passou de 20 mil infectados pela Covid-19 e se aproxima de 2 mil mortes provocadas pela doença. Os crematórios de Cidade do México já operam praticamente no limite.

Segundo o diretor mexicano de Epidemiologia, José Luis Alomia, os mais de 1,5 mil novos casos detectados na sexta-feira (1º) representam um acréscimo de 7,9% em relação aos 19.224 notificados no dia anterior.

Paraguai

O Paraguai confirmou que detectou 67 novos casos de coronavírus em um dia, sendo 63 deles em brasileiros no país, três de outros países e um último caso por contato, elevando o número total de infectados para 333 e dez mortes. Todos os casos desta sexta-feira estão em isolamento.

