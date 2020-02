Mundo Pelo menos 20 países registraram primeiros casos de coronavírus nos últimos sete dias

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Agentes de saúde usaram máscaras faciais para aplicar desinfetante como precaução contra o novo coronavírus nesta quinta-feira em Seul, na Coreia do Sul Foto: Reprodução Agentes de saúde usaram máscaras faciais para aplicar desinfetante como precaução contra o novo coronavírus nesta quinta-feira em Seul, na Coreia do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil na quarta-feira (26), mais mortes foram confirmadas na Itália, mais países europeus registraram os primeiros casos de Covid-19 e o Japão fechou todas as escolas. Nos últimos sete dias, 20 países confirmaram os primeiros casos da doença.

Brasil

Primeiro paciente confirmado na quarta-feira. Outros 20 casos suspeitos estão sendo monitorados em sete Estados.

Europa

A Itália confirmou mais duas mortes por Covid-19, levando o número de vítimas fatais no país a 14. São 528 casos confirmados, o maior número no continente europeu.

Dinamarca e Estônia registraram os primeiros casos da doença. Segundo o jornal “The Guardian”, o dinamarquês havia voltado recentemente de uma viagem ao norte italiano. A pessoa infectada na Estônia é um homem iraniano. O número de casos confirmados no Reino Unido subiu para 15.

Ásia

Uma mulher no Japão pegou o coronavírus pela segunda vez. O país suspendeu as aulas em todas as escolas. A China adiou a volta às aulas, segundo a TV estatal. O país registrou 78.630 casos da doença, com 2.747 mortes. A Coreia do Sul registrou 1.776 casos, o maior número fora da China.

Oriente Médio

A Arábia Saudita baniu, na quarta-feira, estrangeiros de fazerem peregrinações religiosas no país. A proibição vem cerca de dois meses antes do início do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, que começa no dia 23 de abril. Não há confirmação de casos no território saudita.

O número de infectados no Irã subiu para 254. Com 26 mortos, o número de vítimas fatais no país é o maior fora da China. No Kuwait, um novo levantamento apontou 43 casos, em relação a 26 anteriores.

