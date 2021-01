Polícia Pelo menos dez pessoas são presas por tráfico de drogas e porte ilegal de armas em Guaíba

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Uma ação da Força Tática, do 31º BPM (31° Batalhão da Brigada Militar), na madrugada deste domingo (10), resultou na prisão de 10 pessoas em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com o grupo, foram encontradas diversas armas, dinheiro, drogas e uma balança de precisão.

De acordo com informações da BM, os policiais militares patrulhavam o bairro Parque Noeli quando avistaram um veículo. Ao tentarem se aproximar do carro para fazer uma abordagem, foram alvejados por disparos de fuzil. A corporação relata que foi preciso contar com o reforço da 1ª e da 2° Companhia do 31º BPM para dar prosseguimento à ação.

As pessoas presas fazem parte de uma facção criminosa e promoviam uma festa na localidade quando a abordagem ocorreu. Foram apreendidos um fuzil calibre .556, uma carabina calibre 12, uma pistola 9 mm, uma pistola calibre .45, munições de diversos calibres, uma balança de precisão, 540 gramas de cocaína, um rádio transmissor, 11 celulares e R$ 1832 em dinheiro.

Os presos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, contudo a corporação afirmou que não sabe se todos os envolvidos foram capturados.

