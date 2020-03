Armando Burd Perde a corrida para tartaruga

Por Armando Burd | 12 de março de 2020

Gilmar Sossella teve os direitos políticos restituídos pelo Supremo Tribunal Federal. (Foto: ALRS)

Os críticos do Código de Processo Civil ganharam outro argumento. O Supremo Tribunal Federal julgou ontem a ação mais antiga, que tramitou por mais de 50 anos. Os ministros, de forma unânime, negaram pedido da União que buscava anular a alienação de imóveis da Fazenda Ipanema em Iperó. O Estado de São Paulo considerou as terras devolutas, sem destinação pelo poder público, e concedeu títulos a moradores do local.

A disputa das terras gerou 16 volumes, 1 mil e 597 páginas e quatro anexos ao processo no Supremo Tribunal Federal. Faltou calcular o custo de tudo.

Não é o único caso de lentidão num sistema que permite infindáveis recursos.

Após a batalha judicial

Com a reconquista dos direitos políticos, por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Sossella, do PDT, agora buscará a vaga de deputado estadual que lhe foi negada, após ter obtido 37 mil e 500 votos em 2018.

Sossella foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral sob a acusação de coagir servidores da Assembleia Legislativa a comprar convites para um jantar de apoio à sua candidatura nas eleições de 2014.

Se não retornar ao Legislativo, concorrerá à Prefeitura de Tapejara, município com 16 mil e 600 eleitores.

Para prevenir

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo, assina hoje instrução para que audiências públicas sejam suspensas no Palácio Farroupilha em função do coronavírus. O mesmo cuidado tomará o Executivo em relação ao acesso de público ao Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Diminuirão a milhagem

Há muitos se lamentando: o Senado não autorizará viagens oficiais de parlamentares e servidores para o exterior. Conhecidos como integrantes do clube do passaporte na mão, estão sempre de malas prontas para embarcar, às custas do dinheiro público.

Divisão na hora errada

A deputada estadual Juliana Brizola é candidata à Prefeitura de Porto Alegre e entra em choque com o vereador Mauro Zacher na disputa pela presidência do diretório metropolitano do PDT.

Primeiro ato do calote

A 13 de março de 1990, o Banco Central decretou feriado bancário de três dias, com o fechamento de todo o mercado financeiro. Os que tinham dinheiro aplicado no overnight e nos fundos de curto prazo não receberiam rendimento nesse período. A medida foi tomada de comum acordo entre o presidente José Sarney e o sucessor Collor de Mello, que assumiria dois dias depois.

Já estivemos em melhores condições

Em meio à crise atual, cabe lembrar o que ocorreu nos dois primeiros meses de 2001: a indústria no país cresceu 11 por cento, conforme levantamento do IBGE.

Visão ampla e corajosa

O professor Belmiro Valverde Jobim Castor foi secretário da Educação do Paraná no final da década de 1980. O colunista guarda artigo em que Castor afirmou ter extraído duas lições amargas, mas extremamente úteis:

“A primeira: a educação desfruta de um lugar privilegiado na retórica dos governantes e das elites brasileiras. A segunda: essa retórica é, em grande parte, vazia de conteúdo e de determinação, pois frases grandiloquentes em relação ao papel da educação na promoção humana continuam a conviver com padrões indignos de qualidade na educação pública, sem que se faça realmente o mínimo essencial para alterar significativamente essa situação degradante.”

Quase nada mudou.

Frase perdeu efeito

Ulysses Guimarães costumava dizer e repetir: “A única coisa que mete medo em político é povo nas ruas.”

Vamos esperar

Que a propaganda não repita os sentimentos despertados na maioria dos telespectadores em eleições anteriores: dó, comiseração, irritação e indignação.

No reino da confusão

É grande a concorrência entre políticos brasileiros que disputarão o título de Arquiteto da Torre de Babel este ano.

Guerra de vaidade

Prefeitos de duas cidades que fazem limite se encontram. Um diz: “Que maus governos estamos fazendo.” O outro reage: “Nós, por quê? Ponha isso no singular”. Resposta: “Está bem, que mau governo vens fazendo.”

