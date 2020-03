Colunistas Derrota para SBT joga pressão em novos investimentos da Record

Por Flávio Ricco | 13 de março de 2020

É bem provável que na volta de Juliana Paes e Paolla Oliveira aos estúdios da Globo, elas trabalhem em diferentes produções. (Foto: Reprodução)

A Record ficou muito abaixo do esperado, domingo passado, no duelo com o SBT para tentar retomar a vice-liderança de audiência e vai agora para o segundo round pressionada.

Houve um grande investimento, em especial no “Domingo Show” comandado por Sabrina Sato, mas quem comemorou mesmo foi a concorrente. Do outro lado, frustração.

Xuxa, outra aposta interessante, também ficou atrás no placar. Por tudo isso, a Record vai para o próximo duelo precisando melhorar seu desempenho. No mínimo.

O fato é que a emissora de Edir Macedo até admite perder para a TV Globo, mas não para o canal de Silvio Santos, que não tem o mesmo nível de produção. Por enquanto a ordem é fazer uma espécie de vista grossa e continuar incentivando o pessoal. Não serão realizadas mudanças do dia para noite.

No entanto, se os resultados demorarem a surgir… Pode apostar. Haverá alterações na grade de programação e os produtos de agora poderão migrar para novos dias e horários.

A Record teve um 2019 complicado na faixa de domingo e não quer repetir a triste experiência. Aliás, uma nova derrota domingo certamente vai desencadear uma série de reuniões nos dias seguintes. Resta saber quem vai segurar a onda.

Tema de abertura

Milton Nascimento regravou a música “Cais” para a abertura da novela “Nos Tempos do Imperador”, que estreia dia 30.

“Cais” já apareceu na trilha de “Água Viva”(1980).

Procura-se

O BandNews tem pressa em fechar um apresentador para o talk show que irá estrear em breve. Não se descarta uma solução caseira.

Separadas

É bem provável que na volta de Juliana Paes e Paolla Oliveira aos estúdios da Globo, elas trabalhem em diferentes produções.

Mais recentemente, elas mostraram serviço em “A Força do Querer” e “A Dona do Pedaço”. Não existe o desejo de uma terceira pra tão já.

Finalizando

Está em fase de edição o filme “Tudo Bem no Natal Que Vem”, o primeiro de Leandro Hassum exclusivamente para a Netflix.

O elenco reúne ainda Danielle Winits, Elisa Pinheiro, Louise Cardoso, Levi Ferreira, Arianne Botelho, Miguel Rômulo e Rodrigo Fagundes.

Em família

Mariana Ximenes, Thierry Tremouroux e o ator mirim Thor Becker, filho de Theo Becker formam uma família em “Nos Tempos do Imperador”, a substituta de “Éramos Seis”, na Globo.

Decisão difícil

“Foi provavelmente a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida”, conta Daniela Lima à coluna, sobre trocar o “Roda Viva” da Cultura pela CNN Brasil, em que formará dupla com Monalisa Perrone na apresentação do “Expresso CNN”.

“Ficaram surpresos [direção da Cultura], como todo mundo. Mas a chegada de um veículo muito pesado, num momento em que o Brasil está precisando de imprensa forte… Depois de refletir muito eu decidi dar o passo”, explica Daniela, que não esconde que estava muito feliz no “Roda”.

Freio

Não se falou mais em um novo programa para Rebeca Abravanel no SBT. Talvez porque ela esteja se dando muito bem no comando do “Roda a Roda”.

Melhor evitar

O craque Neymar, segundo pessoas próximas, tem orientado colegas e amigos em relação a viagens para Europa, por causa do coronavírus. Um planejava até fazer uma gravação com ele em estádio de futebol e foi convencido a deixar para uma próxima.

C’est fini

Viviane Araújo colocou a série “Mal Secreto”, já em tempo de gravações em São Paulo, como prioridade. Entende que o trabalho, no qual interpreta uma delegada, poderá significar um marco na carreira. Só depois disso ela irá pensar em casamento.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

