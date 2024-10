Geral Performance “erótica” em universidade federal no Maranhão vira munição para a direita

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A historiadora da arte e cantora travesti Tertuliana Lustosa fez apresentação na Universidade Federal do Maranhão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao fazer uma performance “erótica” em evento na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a historiadora da arte e cantora travesti Tertuliana Lustosa se tornou o principal assunto entre perfis da direita nas redes sociais. Um levantamento do jornal O Globo localizou ao menos 12 posts de grande repercussão feitos por políticos sobre o tema. Apenas as postagens originais tiveram 1,5 milhão de visualizações no X, segundo dado público da plataforma.

O episódio que se tornou o foco das redes sociais de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorreu na última quinta-feira durante uma palestra do seminário “Dissidências de gênero e sexualidades”, organizado pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (Gaep).

Na ocasião, a historiadora cantou um brega funk de sua autoria, “Educando com o C*”, enquanto dançava para os presentes. Ela chega a mostrar os glúteos para a plateia em vídeo que logo viralizou. Em nota, a universidade disse estar averiguando o ocorrido e que tomará providências assim que todos os envolvidos forem ouvidos.

A cena gerou grande repercussão a partir de críticas impulsionadas por políticos como os deputados do PL Nikolas Ferreira (MG) e Gustavo Gayer (GO).

Maior engajamento

A publicação de maior engajamento foi feita por Nikolas, alcançando 780,2 mil pessoas. O parlamentar descreveu o episódio e pediu punição para os responsáveis. “Diante destes fatos, solicitarei informações dos professores responsáveis pelo grupo de pesquisa, que realizou encontro. Se as apurações demonstrarem ciência e leniência quanto ao fato, solicitarei a exoneração de todos”, escreveu o deputado, que preside a Comissão de Educação da Câmara.

Já Gayer critica, em vídeo, a performance em um espaço de ensino federal:

“Isso é muito revoltante. Você trabalha 12,14, 16 horas por dia durante anos para poder dar uma vida melhor para os seus filhos. Ele faz o Enem, passa numa faculdade federal, entra na sala e é exposto a isso.”

Outro político que mobilizou as redes com postagens sobre o tema foi o ex-deputado e ex-procurador da Lava-Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Em dois posts, Deltan alcançou mais de 800 mil visualizações. Além de criticar o ato em uma instituição pública, ele aproveitou a ocasião para alfinetar o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Não é à toa que o Maranhão, estado que foi governado por 8 anos pelo agora ministro do Supremo Flávio Dino, tem uma das menores rendas per capita do Brasil e há anos apresenta um dos piores desempenhos nos rankings de educação”, afirmou.

A movimentação foi acompanhada por outros integrantes da direita como a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, e a vereadora de São Paulo Janaina Lima (PP).

Até mesmo perfis da esquerda, de fora da política, condenaram a ação. “Essa vulgarização gratuita do ambiente acadêmico só contribui para enfraquecer a reputação da universidade pública perante a sociedade”, escreveu Lucas Paulino, que se classifica como “progressista” em sua biografia no X. Essa postagem foi a mais relevante desse campo, tendo alcançado cerca de 400 mil visualizações.

O tema extrapolou as redes sociais e virou pauta na Câmara. Até o momento, foram apresentados nove requerimentos e uma proposta de projeto de lei. Este último é de Nikolas e prevê o agravamento de punições para atos obscenos, quando realizados dentro de instituições de ensino.

Já os requerimentos pedem esclarecimentos do Ministério de Educação e as convocações do ministro Camilo Santana e do reitor da UFMA, Fernando Carvalho Silva. As universidades federais têm autonomia prevista na Constituição.

Esta não é a primeira vez que uma situação como esta mobiliza parlamentares contra o governo federal. Em outubro passado, a apresentação de uma mulher ao som de “Batcu”, de Aretuza Lovi, durante o 1° Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde, do Ministério da Saúde, gerou efeito similar.

“É neste tipo de situação que a direita encontra munição para propagar sua agenda ideológica, com ampla articulação da base para disseminar este conteúdo”, diz a pesquisadora Letícia Capone do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/performance-erotica-em-universidade-federal-no-maranhao-vira-municao-para-a-direita/

Performance “erótica” em universidade federal no Maranhão vira munição para a direita

2024-10-22