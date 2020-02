Notas Capital Perfuração de poços artesianos atende 300 famílias

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

O governo do Rio Grande do Sul firmou termo de cooperação técnica para a perfuração de poços artesianos nos municípios de Salto do Jacuí, Toropi e Travesseiro. Os convênios foram assinado pelo secretário José Stédile e por prefeitos municipais. A iniciativa contemplará 322 famílias nas regiões Centro-Serra, Central e Vale do Taquari.

Voltar Todas de Notas Capital

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário