Notas Capital Peça baseada em texto de Dario Fo e Franca Rama na Álvaro Moreyra

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

O espetáculo Danke terá apresentações na Sala Álvaro Moreyra (avenida Erico Verissimo, 307, Menino Deus, em Porto Alegre) nestas terça-feira, 11, quarta-feira, 12, e quinta-feira, 13, sempre às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos através da venda on-line no site do Festival Porto Verão Alegre. A peça é baseada no texto “Eu, Ulrike? Grito…”, de Dario Fo e Franca Rame.

