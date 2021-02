Rio Grande do Sul Perícias caem 11% no litoral durante a Operação Verão

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Bebê de nove meses é atendida no Posto de Identificação do Cassino. Foto: Divulgação/IGP Bebê de nove meses é atendida no Posto de Identificação do Cassino. (Foto: Divulgação/IGP) Foto: Divulgação/IGP

Os primeiros cinqüenta dias da Operação RS Verão Total 2020/2021 revelaram queda no número de perícias em local de crime e de atendimentos de perícia médico-legal (necropsias e verificação de embriaguez e violência sexual) realizadas pelo IGP (Instituto-Geral de Perícias) no litoral. De 19 de dezembro de 2020 a 5 de fevereiro de 2021, foram feitas 87 perícias de local de crime e 294 atendimentos no Posto Médico-Legal de Osório – redução de 13% e 10 %, respectivamente, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram realizados 99 atendimentos em locais de crime e 324 atendimentos.

Algumas reduções foram acentuadas. Os atendimentos em locais de morte, feitos pelo Posto de Criminalística de Capão da Canoa, caíram de 13 para cinco (-38%) e os de roubo a domicílio ou estabelecimento comercial, de oito para cinco (-28%) no primeiro período da Operação (de 19/12 a 10/1) também na comparação com o ano passado.

“Os dados estão em consonância com os indicadores do RS Seguro, que apontam redução dos índices de criminalidade. É resultado do esforço conjunto de todos os órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública”, afirmou a diretora-geral do IGP, Heloisa Kuser.

Carteiras de identidade

O volume de carteiras de identidade encaminhadas sofreu redução de 35%, o que pode refletir o movimento menor registrado nas praias, em função da pandemia de Covid-19. Foram atendidos 3971 pedidos de carteiras até 5 de fevereiro de 2020, e 2594 no mesmo período deste ano.

Os quatro Postos de Identificação do litoral (Praia do Cassino, Osório, Tramandaí e Torres) operam dentro das regras de Decreto de Distanciamento Controlado do governo do Estado.

No Cassino, o agendamento passou a ser feito pelo site do IGP para evitar aglomerações. Outro fator que contribui para a redução das emissão do documento é o alto índice de ausências de pessoas que marcam, mas não comparecem ao atendimento.

Cinqüenta e dois servidores, entre peritos criminais, peritos médicos-legistas, papiloscopistas, técnicos em perícia, fotógrafos e motoristas, já participaram da Operação RS Verão Total 2020/2021. Neste ano, o IGP assumiu o compromisso de entregar os laudos periciais realizados durante a operação em no máximo 20 dias.

