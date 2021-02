Rio Grande do Sul Bandeiras sinalizam as condições do mar

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Você presta atenção nas bandeiras de sinalização dos Guarda-Vidas nas praias? Ficar atento a este detalhe sempre foi importante, mas nesse Verão vai ser ainda mais fundamental para garantir tranquilidade aos seus dias de diversão nos rios ou no mar do Litoral gaúcho. Na Operação RS Verão Total 2021, além das tradicionais bandeiras, localizadas acima dos postos de salvamento, as “guaritas”, também serão afixadas bandeiras próximo da água, sinalizando a área protegida e riscos excepcionais. Com a iniciativa, além de dar um colorido às praias, as flâmulas vão auxiliar os banhistas a identificar não apenas as condições de banho, mas também servirão para delimitar a área mais segura para banho em determinado local.

Cada área balneável apresenta um risco específico. Por termos um mar aberto, as águas são mais suscetíveis aos ventos e, consequentemente, a profundidade e a corrente mudam muito rápido. Essa dinâmica faz com que o banho no mar gaúcho ofereça maior risco para afogamento, especialmente para quem não age com cautela.

Na área de banho delimitada por bandeiras, os profissionais do CBMRS (Corpo de Bombeiros Militares do RS) estão informando à população as condições do mar e qual local é mais seguro para o banho. A corporação alinhou as diretrizes, dentro das peculiaridades do litoral gaúcho, com os Corpos de Bombeiros Militares do restante do País e a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, de acordo com conceitos internacionais de Prevenção ao Afogamento.

Bandeira verde

Indica que o mar está bom. Ou seja, você pode tomar banho em condições moderadas, inexistência de buracos e poucas formações de ondas, com correntes fracas ou inexistentes. Neste caso, a área de cobertura do guarda-vidas é de 300 metros, sendo 150 metros de distância à direita ou à esquerda do posto de salvamento.

Bandeira amarela

Indica que o mar oferece um risco para o banho. Significa maior necessidade de atenção. Aponta ainda alterações no mar. Você pode entrar na área sinalizada, mas deve tomar cuidado com ondas, buracos e correntes de retorno. Neste caso, a área de cobertura do guarda-vidas é de 200 metros, sendo 100 metros de distância à direita ou à esquerda do posto de salvamento.

Bandeira vermelha

Indica que o mar está muito perigoso, apresentando grandes ondas, muitos buracos, correnteza forte e pode estar enchendo (lavando), o que significa que crianças e pessoas com dificuldade de locomoção podem ser arrastadas. Nessas circunstâncias, o banho não é recomendado e o risco de emergência aquática aumenta. Neste caso, a área de cobertura do guarda-vidas é de 100 metros, sendo 50 metros de distância à direita ou à esquerda do posto de salvamento.

Permanecer na área segura proporciona condições para resgate ágil

Quando se obedecem as sinalizações, respeitando o limite indicado – área segura, coberta pelo posto de salvamento – se elevam as possibilidades de que o guarda-vidas atenda um maior número de pessoas. Dentro dessa delimitação, o guarda-vidas consegue visualizar e estabelecer um padrão de conduta preventiva.

Além de ficar atento às bandeiras, os banhistas podem contar com as recomendações dos socorristas prestando atenção aos silvos de apito utilizados para alertar quando alguém se aproximar de um local inseguro. Ao escolher um lugar na areia, prefira os locais que fiquem próximo do campo de visão dos guarda-vidas. Mesmo que a pessoa não veja os guarda-vidas no alto das guaritas, se eles puderem ver quem está na água, a proteção está garantida.

