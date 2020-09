Rio Grande do Sul Permissionários da Ceasa-RS reforçam limpeza de hortifrútis e higienização de embalagens

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Medida visa evitar a propagação do coronavírus Foto: Divulgação Medida visa evitar a propagação do coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Produtores e atacadistas intensificaram os processos de controle sanitário adotados em decorrência da pandemia de Covid-19. Na Ceasa-RS (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), permissionários reforçaram a limpeza de hortifrútis e a higienização de embalagens para evitar riscos à saúde dos consumidores.

Na L. B. Alimentos, que vende batata, bata-doce, alho, cebola e moranga, os potes de plástico que contêm alho triturado são higienizados várias vezes por dia. Uma funcionária passa um pano umedecido com álcool 70% para desinfecção da superfície dos recipientes.

Desde 2019, a Donato Melancias adota processo de limpeza mecanizada da fruta. O equipamento tem capacidade para higienizar de 1,5 mil a 1,8 mil melancias por hora. Antes, essa etapa era feita manualmente. Com a introdução do novo procedimento, o tempo de limpeza foi reduzido com ganhos em qualidade e durabilidade da fruta. Depois de lavadas, as melancias são encaixotadas e armazenadas em uma câmara fria.

No Centro de Distribuição da Unisalvo Comércio de Hortifrutigranjeiros e Transportes, os tomates passam por um sistema semelhante. O processo, em uma máquina de beneficiar o fruto, começa com a colocação dos tomates em uma esteira onde eles são lavados. Jatos de água tiram o excesso de terra e as impurezas que possam, por ventura, estar neles. Depois, a máquina ajuda a secar os frutos para que prossigam até a etapa da classificação.

Na Hortigranjeiros D’Agostini, na Serra Gaúcha, os proprietários mantêm rotina diária de limpeza dos alimentos antes de transportá-los para a Ceasa. Cenouras, beterrabas, rabanetes e brócolis são lavados antes de serem embalados ou colocados em caixas protegidas por plásticos limpos e higienizados. Há muitos anos, a empresa adotou a rastreabilidade em seus produtos, possibilitando que todos tenham acesso às informações referentes aos hortifrútis, de sua origem ao destino final.

