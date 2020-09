Justiça mantém a prisão de Cristiane Brasil, filha do delator do mensalão Roberto Jefferson

O presidente do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), desembargador Cláudio de Mello Tavares, indeferiu, na manhã deste domingo (20), o pedido da defesa de Cristiane Brasil (PTB) – candidata à prefeitura do Rio – pelo relaxamento da prisão.