Política Pesquisa aponta que 56% dos brasileiros são contrários ao voto obrigatório

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foram ouvidos 2.016 adultos de todas as regiões, nos dias 8 e 10 de dezembro Foto: Antonio Augusto/TSE Foram ouvidos 2.016 adultos de todas as regiões, nos dias 8 e 10 de dezembro. (Foto: Antonio Augusto/TSE) Foto: Antonio Augusto/TSE

Pesquisa do Instituto Datafolha publicada no site do jornal Folha de S.Paulo no final da noite deste sábado (26) aponta que pouco mais da metade dos brasileiros é contra o voto obrigatório em vigor no País.

O Datafolha apurou que: são contrários à obrigação de ir às urnas: 56%; são favoráveis: 41%; não soube responder: 1% e indiferente: 1%. Foram ouvidos 2.016 brasileiros adultos que possuem telefone celular de todas as regiões brasileiras, nos dias 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em 2015, no levantamento anterior do Datafolha sobre o tema, 66% dos entrevistados eram contrários. Em 2014, 54% em outubro; 56% em agosto; 59% em julho; e 61% em julho também eram contrários. Em 2010, o resultado foi equilibrado: 48% contrário e 48% favoráveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política