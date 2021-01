47% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro "não tem culpa nenhuma" pelas mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. (Foto: Marcos Correa/PR)

47% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro "não tem culpa nenhuma" pelas mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil

Pesquisa do instituto Datafolha aponta que 48% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise provocada pelo coronavírus. O levantamento foi divulgado no domingo (24).

Na pesquisa anterior, realizada em dezembro, esse índice era de 42%. Segundo o Datafolha, 26% dos entrevistados consideram ótima ou boa a performance de Bolsonaro na condução do enfrentamento à pandemia. O índice anterior era de 30%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 47% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro “não tem culpa nenhuma” pelas cerca de 220 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. Já 39% consideram que ele é um dos culpados, mas não o principal, e 11% acham que Bolsonaro é o principal culpado.

Doria

Para 46% dos entrevistados, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), “fez mais” no enfrentamento à pandemia de Covid-19 do que o presidente da República.