O levantamento ouviu 2.018 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal. (Foto: Freepik)

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 65,7% dos brasileiros acreditam que os preços no supermercado aumentaram depois que Lula voltou ao Palácio do Planalto.

Os que acreditam que os produtos ficaram mais baratos somam 11,6% e 2,1% não responderam. Para 20,6% dos entrevistados, os preços dos alimentos “ficaram como estavam” quando Lula subiu a rampa.

O levantamento ouviu 2.018 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal. Tal amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.

O Paraná Pesquisas também questionou os entrevistados sobre a situação financeira com a volta do presidente Lula ao governo.

Para 41,5% dos entrevistados, a situação financeira segue igual com Lula no Planalto. Os que consideram que afirmam ter piorado financeiramente com o petista no governo somam 33,2% enquanto 23,9% acreditam que tiveram melhora na economia pessoal com Lula no comando do país. As informações são da Revista Veja.

Inflação

A inflação fechou 2024 com alta de 4,83%, acima do teto da meta. O grupo “alimentação e bebidas” foi o que teve o maior impacto sobre a inflação no ano, com alta de 7,69%.

O ponto se torna sensível especialmente após uma campanha eleitoral repleta de promessas de “picanha e cervejinha” para a população. Pesquisas encomendadas pelo governo mostram que o principal motivo de mau humor com o presidente é o preço da comida. A despeito de explicações que envolvem itens complexos como a alta do dólar, Lula vem cobrando alternativas. Por isso, o tema tem sido tratado como prioridade no Ministério da Agricultura. As informações são do Portal O Globo.

