Rio Grande do Sul Pesquisa urbanística do Censo 2022 do IBGE no RS contará com 1,3 mil servidores

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A atividade marca o início oficial da operação do Censo Demográfico 2022. Foto: Divulgação A atividade marca o início oficial da operação do Censo Demográfico 2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta segunda-feira (20), na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios 2022, que vai avaliar a infraestrutura urbana dos 497 municípios gaúchos.

No Estado, o IBGE vai contará com 1,3 mil servidores para a pesquisa neste primeiro momento. A atividade marca o início oficial da operação do Censo Demográfico 2022, que entra em campo em 1º de agosto: os supervisores têm a missão de fazer o mapeamento urbano, percorrendo territórios e avaliando a necessidade de atualização de mapas, e verificar a existência de paradas de ônibus, rampas de acesso para cadeirantes e calçadas.

Os agentes censitários supervisores vão preencher questionários incluindo dados relacionados aos dez quesitos investigados: capacidade da via, pavimentação, bueiro e boca de lobo, iluminação pública, ponto de ônibus ou van, sinalização para bicicletas, existência de calçada, obstáculo na calçada, rampa para cadeirante e arborização.

O chefe da Unidade Estadual do IBGE, José Renato Braga de Almeida, agradeceu o apoio da Câmara de Porto Alegre. “Estamos contratando 13 mil pessoas para o Censo aqui no Estado. É uma operação grandiosa e o apoio das autoridades municipais é fundamental. Nós precisamos conscientizar a população de, primeiro, receber o IBGE. E, segundo, prestar informações fidedignas”, destacou.

País

Serão 22 mil servidores do IBGE nas ruas em todos o País coletando dados para a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios 2022. “A pesquisa vai ajudar as cidades brasileiras a atingir o objetivo 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, que trata das cidades sustentáveis”, ressalta o coordenador operacional do Censo no RS, Luís Eduardo Puchalski.

A Pesquisa do Entorno também auxilia na preparação do trabalho de campo dos recenseadores. Os agentes censitários supervisores farão o reconhecimento do setor, a fim de observar e apurar características significativas para o posterior trabalho do recenseador, como, por exemplo, novos logradouros, novos edifícios e melhor forma de acesso ao local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul