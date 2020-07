Porto Alegre Pesquisa vai avaliar hábitos dos porto-alegrenses na pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

O objetivo da pesquisa é analisar os dados individuais de cada participante acerca dos hábitos de vida adotados desde o início da pandemia Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A prefeitura lança nesta terça-feira (14) a pesquisa ACC-POA – Avaliação da Covid-19 na Comunidade – Porto Alegre. O projeto é realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul.

O objetivo da pesquisa é analisar os dados individuais de cada participante acerca dos hábitos de vida adotados desde o início da pandemia, a fim de avaliar a eficácia das medidas de distanciamento social e o uso de máscaras, investigando a quarentena isoladamente ou em combinação com outras medidas de saúde pública para controlar a Covid-19. Assim, pretende-se avaliar cientificamente a implantação de medidas que estão sendo adotadas por diferentes países no mundo.

