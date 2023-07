Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos nove pessoas ficaram sob os escombros. O prédio faz parte do Conjunto Beira-Mar. Um dos blocos do imóvel desabou totalmente e outro, parcialmente.

Equipes de salvamento atuam no local, com a ajuda de voluntários, para resgatar as vítimas. “É um trabalho que a gente conta com o auxílio dos cães, que já indicaram onde a gente tem essas possíveis vítimas. As vítimas que estão responsivas foi mais fácil porque, com nosso estímulo, elas nos responderam. Estamos mantendo essas frentes de trabalho, mas é um trabalho que tem que ser feito com calma, com cautela, porque são pessoas que estão sob escombros, e a gente, obviamente, está com a intenção de tirá-las com vida local”, disse o coronel Robson Roberto.

De acordo com moradores, o prédio estava interditado por ordem judicial, mas foi reocupado por pessoas que não tinham para onde ir. As causas da tragédia serão investigadas.

Câmeras de segurança registraram o desabamento. Assista abaixo: