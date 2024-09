Economia Petrobras anuncia redução de 9% no preço do querosene de aviação

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Queda aproximada será de R$ 0,34 por litro. (Foto: Divulgação/Petrobras)

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta quinta-feira a redução de 9,1% no preço do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras, a partir de 1º de outubro. No acumulado do ano, a queda chega a 16,4%.

Perguntada sobre se a queda no preço do petróleo no mercado internacional, já que o barril chegou a US$ 70 nesta quinta-feira, a executiva afirmou que “monitora os preços da gasolina e do diesel de forma contínua”.

“Observamos o preço dos combustíveis o tempo todo. Isso é um trabalho permanente. Sempre que entendermos que é possível reduzir o preço, nós faremos isso. A Petrobras tem empatia pela sociedade brasileira. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da empresa dentro do contexto de desenvolvimento social. Se compararmos com 31 de dezembro de 2022, temos combustíveis mais baratos. O QAV está 40% menor em relação ao fim de 2022. O diesel está 30% mais barato, o mesmo ocorre com a gasolina.”

Magda participou do ROG.e, antigo Rio Oil & Gas, na quinta-feira (26). A presidente ressaltou que, embora a companhia tenha um papel social, ela também busca lucro.

“A Petrobras visa ao lucro, e ninguém pode ter dúvidas disso. Além disso, queremos ocupar o mercado brasileiro, que é um dos dez maiores do mundo. Esse mercado é nosso, e vamos ocupar todo o espaço possível. A Petrobras será competitiva e ocupará todo o espaço que for viável no mercado brasileiro. Nosso trabalho é constante.”

Preço do petróleo

As cotações do barril de petróleo chegaram a cair mais de 2% na quinta-feira no mercado internacional com a informação de que a Arábia Saudita não iria mais calibrar sua exportação para que os preços ficassem acima de US$ 100.

Ao mesmo tempo, o dólar está operando em queda nos últimos dias e está cotado abaixo de R$ 5,50. Com isso, os preços da gasolina e do diesel no Brasil estão acima da média internacional, segundo acompanhamento da Abicom, associação que reúne os importadores de combustíveis. Na quarta (25) (último dado disponível), os preços no mercado nacional estavam em média 4% acima do praticado no exterior.

Produção de gás

A presidente da Petrobras afirmou que a estatal está realizando uma varredura para aumentar a produção de gás no Brasil.

“Vamos nos empenhar em colocar mais gás na costa. Estamos rejuvenescendo o campo de Roncador (na Bacia de Campos). Identificamos um poço fechado que pode produzir, sozinho, 1,7 milhão de metros cúbicos de gás por dia, e ele provavelmente entrará em produção no ano que vem. Essa é a varredura que estamos fazendo. Vamos garimpar poços de gás.”

Acordo

A estatal anunciou hoje que assinou um memorando de entendimentos não-vinculante com a estatal Staatsolie Maatschappij Suriname. O objetivo é avaliar oportunidades de cooperação nas áreas de exploração e produção de petróleo e gás captura de carbono, novas fontes de energia e planejamento de resposta a acidentes.

“O acordo está alinhado à estratégia da Petrobras de desenvolver parcerias que permitam compartilhar riscos e expertise, buscando o fortalecimento da companhia como uma empresa de energia integrada”, disse a estatal em nota.

A estatal também anunciou memorando de entendimento (MoU) com a YPF da Argentina para analisar o desenvolvimento conjunto de negócios no segmento de exploração e produção.

A YPF é operadora do campo Rio Neuquén, na Argentina, do qual a Petrobras é parceira. Esse campo está localizado na Bacia Neuquén, umas das principais bacias sedimentares da Argentina, conhecida por seus recursos de petróleo e gás não convencionais, como shale gas e shale oil.

