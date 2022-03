Cláudio Humberto Petrobras: monopólio agrava crise de combustíveis

Por Cláudio Humberto | 13 de março de 2022

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O monopólio da Petrobras no setor de combustíveis brasileiro agrava a crise atual e torna a situação insustentável, bem diferente de onde livre mercado é a regra. Nos EUA, o preço acompanha o barril de petróleo, mas concorrência e descentralização contribuem para que preço seja, em quase todo o país, menor que o brasileiro. Em certos casos, o valor na bomba nos EUA é quase igual ao usado nas refinarias da Petrobras.

Frete zero

Grande produtor, o Texas tem gasolina a US$2,99 por galão, cerca de R$3,96 por litro. A Petrobras elevou o preço nas refinarias para R$3,86.

Califórnia, nunca

Enquanto Texas não sente tanto, moradores da Flórida pagam R$5,58 por litro, menos que os brasileiros e metade da Califórnia: R$11,93.

Diferença e fenômeno

Doutor em economia, Fernando de Holanda Barbosa credita a diferença à distância da refinaria ao posto. No Brasil há outro fenômeno, “o ICMS”.

Olho no futuro

Para Barbosa, a entrada de novos players no setor de combustíveis é benéfica, mas isso é solução de longo prazo e não para a crise atual.

PT deve encolher nos Estados, na eleição 2022

A eleição 2022 é crucial para o PT. Ainda vivendo dos “bons tempos” da era Lula, atualmente ainda é um dos partidos com o maior número de governos estaduais: quatro. Mas Rui Costa (BA), Camilo Santana (CE) e Wellington Dias (PI), eleitos pela primeira vez em 2014, estão no final do segundo mandato. A partir de abril, quando deixarão os mandatos para disputar novos cargos, restará Fátima Bezerra (RN), a única nova candidata petista eleita para chefiar um executivo estadual, em 2018.

Derreteu

Resultados eleitorais do PT deterioraram, culminando com a perda do Planalto e de quase 40% da bancada federal entre 2010 e 2018.

Queda de 71%

O PT foi de 632 prefeituras conquistadas em 2012, em 3º lugar, para 183 em 2020, despencando para 11º em uma lista de 28 partidos.

Tchau, PT

Na Bahia, ACM Neto (União) lidera as pesquisas eleitorais. No Ceará, Capitão Wagner (Pros); e no Piauí, Sílvio Mendes (PSDB).

Será animado

A multidão reunida em Santiago, para a posse do novo presidente Gabriel Boric, de extrema esquerda, exibiu muitas bandeiras de partidos, movimentos sociais etc. Viam-se poucas bandeiras do Chile

Fraga está fora

Ex-deputado e ex-amigo do presidente Jair Bolsonaro, Alberto Fraga (DEM) decidiu abandonar o partido União Brasil, produto da fusão do seu antigo DEM com o PSL. Negaram-lhe a presidência do UB no DF.

Esquerda fraca

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB, ex-PCdoB), está no fim do segundo mandato, assim como três de quatro colegas governadores do PT. E, assim como os petistas, não deve emplacar seu sucessor.

Decisão não é magia

Apesar de decretar o fim da obrigatoriedade das máscaras no DF, o governador Ibaneis Rocha teve de explicar que não é passe de mágica. A ordem passa por processo de adaptação, como no início da pandemia.

Olho nele

O senador Lasier Martins (Pode-RS) está preocupado com participação do ministro Ricardo Lewandowski (STF) na comissão que revisa lei do impeachment. “Quer calibrar a lei e punir quem pede impeachment”.

Volta aos ares

A ômicron diminuiu a força da retomada das viagens aéreas, com uma queda de 4,9% em janeiro comparado a dezembro de 2021. Porém, a alta relativa a janeiro do ano passado foi de 82,3%, segundo a IATA.

Água reservada

Passou batido em meio à guerra e covid, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deu a boa notícia de que os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste devem continuar acima de 50% até agosto.

Prejuízos

Bancos franceses e italianos têm os maiores investimentos na Rússia, com a maior “exposição” (potencial de prejuízo). São cerca de US$25 bilhões (R$ 126 bilhões) para cada nação.

Pensando bem…

…tem um nome que muitos queriam fora da lista de convocados para a Seleção: Tite.

PODER SEM PUDOR

Militar cumpre ordens

Na campanha presidencial de 1950, o ex-ditador Getúlio Vargas acabaria eleito. O País estava intranquilo e prosperavam os boatos sobre a insatisfação dos militares com o seu retorno ao poder. Filha de assessora de Getúlio, Alzirinha Vargas estava preocupada e quis saber sobre o futuro de tudo aquilo: “Papai, o que farão as Forças Armadas?” Getúlio respondeu, entre uma baforada e outra, com sabedoria: “Farão continência, minha filha, farão continência…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

