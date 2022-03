Cláudio Humberto Pesquisa: direita bate esquerda, mas centro domina

Por Cláudio Humberto | 12 de março de 2022

Levantamento exclusivo do instituto Orbis para o site Diário do Poder revela que 60,4% dos brasileiros não têm posição ideológica definida. Na população mais experiente, esse número beira os 70%. Entretanto, aqueles que se identificam como “de direita”, no Brasil, representam 18,8% do eleitorado, mais que o dobro dos que se acham “de esquerda” (9,7%). O centro-direita tem 6,2% e o centro-esquerda soma 4,9%.

Lavada

Apenas na faixa etária abaixo de 18 anos, a esquerda bate a direita: 29,8% a 0%. Quanto maior a idade, menor a identidade com a esquerda.

Idade da razão

Entre os entrevistados acima dos 66 anos, apenas 3,7% se dizem alinhados à esquerda e 17,7% se identificam como de direita.

Esquerda caviar

Predomina (21,6%) a autodefinição de “centro esquerda” apenas entre os que têm a vida arrumada, recebendo salários acima dos R$15 mil/mês.

Pesquisa nacional

O instituto de pesquisa Orbis realizou 2.154 entrevistas por telefone entre os dias 3 e 4 de março deste ano, em todas as regiões do País.

Gasolina subiu 11 centavos em Portugal. Já aqui…

Enquanto o Brasil sofre com aumentos abusivos nos combustíveis, sem que governo e Congresso saibam o que fazer, em Portugal (que não produz uma só gota de petróleo) vigora o sistema que reduz impostos, em euros, na alta dos combustíveis. Esse sistema mantém os preços estáveis, mesmo na crise atual. Nesta sexta (11), o governo português anunciou nova redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) porque o diesel vai aumentar 16 centavos de euro e a gasolina 11 centavos. O Brasil tem muito a aprender e a invejar dos portugueses.

Como pode…

Com o aumento distante do assalto praticado no Brasil, em Portugal o imposto (ISP) cairá 2,4 centavos no diesel e 1,7 centavo na gasolina.

Sem sobressaltos

A redução de imposto que torna imperceptível a alta dos combustíveis, banal por lá, foi anunciada por um secretário adjunto do governo.

Chamem os portugueses

No Brasil, continua vigorando a Lei da Selva criada pela política de lucros da Petrobras, e a mudança de regras de tributação não será suficiente.

Lesa-pátria

Poucas reformas são tão urgentes quanto a Tributária. Apesar disso, o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, só quarta (16), três anos depois, decidiu tirá-la da gaveta. Deveria responder a processo por isso.

Perdeu, malandro

O lobby das empresas aéreas tentou pendurar jabuti na lei que diminui o impacto dos aumentos nos combustíveis. A tentativa malandra perdeu por “insuficiência de votos”: 250. Precisava de 257, a maioria absoluta.

Definição precisa

Viraliza nas redes sociais um post do brasileiro Pedro Cerize sobre a guerra: “Convidar a Ucrânia para entrar na Otan é igual montar um boteco chamado ‘Gaviões da Fiel’ ao lado da sede da Mancha Verde. ‘Ahh, mas eu tenho direito’. Sim, tem. Mas vai dar merda”.

Ataque ao novo

As medidas contra fintechs de pagamento como o sensacional Nubank, anunciadas ontem, parecem coisa de velhos e poderosos banqueiros dando ordens ao Banco Central. Que vexame.

Dá um google

Enquanto o Senado do roda-presa Rodrigo Pacheco desistiu do projeto que cria a bula eletrônica de medicamentos, a internet já resolveu esse problema. Sites especializados já digitalizaram praticamente todas.

Brasil x Itália

Com o contínuo avanço da campanha de imunização contra a covid, o Brasil ultrapassará a Itália, nos próximos dias, na proporção de pessoas com ao menos uma dose no braço. Estão empatados em 84%.

Novo golpe

Além de bancos e lojas, até o Sebrae é usado por criminosos para aplicar golpes. Novo esquema envia mensagens de celular com ofertas de emprego no nome do Sebrae para roubar dados das vítimas.

Terrorismo

Os atentados terroristas que deixaram 192 mortos e mais de 2 mil feridos em Madri (Espanha), completou 18 anos nesta semana. O grupo Al-Qaeda reivindicou a autoria dos ataques.

Pensando bem…

…para quem reclamou de redução de IPI (e de preços), ir ao STF contra redução de ICMS já era esperado.

PODER SEM PUDOR

Santo trote

Reza a lenda que o deputado Padre Nobre tomava banho de imersão todo fim de tarde, com direito a sais. Seu colega Nelson Thibau (MDB-MG) fez uma brincadeira: telefonou durante o banho dizendo ser o arcebispo de Brasília, dom José Newton. O padre-deputado só descobriria o trote no dia seguinte. Ficou furioso. Após alguns dias, tocou o telefone de novo: “Aqui é dom José Newton, Padre Nobre.” O deputado reagiu aos gritos: “Vá arrumar o que fazer, vagabundo!”, desligando com raiva. Levou tempo conseguir o perdão do arcebispo.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

