Cláudio Humberto Pesquisa: 82% querem reduzir maioridade penal

Por Cláudio Humberto | 13 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Nós temos todos os insumos no Brasil” — Ministro Paulo Guedes (Economia) durante cerimônia do Plano Nacional de Fertilizantes. (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Levantamento exclusivo realizado pelo instituto Orbis para o Diário do Poder revela que mais de oito (82,4%) em cada dez brasileiros apoiam a redução da maioridade penal. Para 36,9%, a idade penal mínima deve ser definida para os 16 anos, idade em que se tem noção do que é certo e errado; 24,3% acreditam que a maioridade penal deve ser fixada aos 14 anos, como ocorre em muitos países desenvolvidos; e outros 21,2% acreditam que não deve haver um limite de idade no Direito Penal.

Fica como está

Apenas 17,6% acreditam que a maioridade penal deve permanecer como está, com menores protegidos até os 18 anos.

Caso único

Entre os brasileiros com mais de 66 anos, a maioria (34,9%) acredita que não deve existir limite de idade para o processo penal.

Defesa própria

Já a maioria (35,5%) dos brasileiros abaixo dos 18 anos acha que a maioridade penal deve existir, mas permanecer como é atualmente.

Pesquisa nacional

O instituto de pesquisa Orbis realizou 2.154 entrevistas por telefone entre os dias 3 e 4 de março deste ano, em todas as regiões do País.

Câmara demonstra agilidade que falta ao Senado

A Câmara dos Deputados só precisou de duas horas para discutir e aprovar, durante a madrugada desta sexta-feira (11), o projeto que unifica, na origem, o ICMS estadual incidente sobre combustíveis. Os deputados entenderam a necessidade de urgência do projeto, que deve reduzir o impacto do aumento dos preços dos combustíveis. Bem ao contrário do Senado presidido pelo roda-presa Rodrigo Pacheco, que levou cinco meses para pautar, analisar e aprovar o mesmo texto.

Jogo rápido

Como os senadores alteraram o texto, o projeto teve de voltar à Câmara, que, sem demora, iniciou a discussão e votação tarde da noite.

Desenvoltura

A agilidade da Câmara tem sido justificada por deputados federais que citam a liderança e autoridade do seu presidente, Arthur Lira (PP-AL).

Tar-ta-ru-gas

A lerdeza do Senado fez um projeto tão importante para os brasileiros dormitar na gaveta de Rodrigo Pacheco desde 13 de outubro.

Luz no horizonte

Se o PT deve perder quase todos os atuais governos estaduais, tem tudo para eleger três em sua bancada no Senado: os futuros ex-governadores Rui Costa (BA), Camilo Santana (CE) e Welington Dias (PI).

Parece piada

O DF já nem sequer obriga o uso de máscaras em locais fechados, mas os rebeldes sem causa da UnB vão se reunir só no dia 31 para decidir se voltam ao trabalho presencial em maio ou junho. É um deboche.

Olho neles

A partir de 5 de abril e até a posse dos eleitos, gestores públicos demagogos ficam proibidos de conceder aumentos a servidores, independente da esfera de governo: federal, estadual ou municipal.

Interesse com mãozinha

Em 5 anos, o interesse na internet por Bolsonaro ficou à frente de Lula, diz o Google Trends, com duas exceções: quando o petista foi solto, em 2019, e quando o STF anulou suas condenações para torná-lo candidato.

São uns artistas

É 2º vice-presidente da Associação dos Docentes da UnB (que mico!) o ativista que, condenado por improbidade, foi nomeado secretário de Transparência (logo de Transparência!), da prefeitura petista de Belém, cidade localizada a quase 2.000 km de estrada da universidade.

Como prometido

A nova lei permitirá a Bolsonaro cumprir a promessa de reduzir a zero, em 2022, PIS/Pasep e Cofins sobre produção e importação de diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação.

Padrão ouro

O banco americano Goldman Sachs, o primeiro grande de Wall Street a deixar de operar na Rússia, prevê que o preço da onça do ouro (28,3 gramas) vai disparar para mais de US$ 2,3 mil. Já passou dos US$ 2 mil.

Um sol para cada

A Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar) comemorou a marca histórica atingida pelo setor com geração de 14 gigawatts. É mais que uma Itaipu em telhados, fachadas e pequenos terrenos.

Pensando bem…

…se chamassem o fundo para segurar o preço dos combustíveis de “fundão da eleição”, seria aprovação garantida.

PODER SEM PUDOR

Entregando comunistas

No golpe de 1964, a polícia prendeu em Curitiba o advogado Noel Nascimento. Um major queria nomes de comunistas: “Não conheço nenhum comunista, major.” O oficial insistiu: “Claro que conhece e tem que contar. Ou se arrepende.” Noel não se impressionou: “Mas eu tenho medo. Conheço dois, mas eles podem se vingar de mim.” O oficial caiu na conversa: “Não tenha medo.” O preso deu com a língua nos dentes:

“Não diz que fui eu quem disse, ok? Conheço Kruschev e Mao Tsé-tung.”

Noel ficou um mês na solitária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto