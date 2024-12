Economia Com alta nos serviços e na indústria, PIB brasileiro cresce 0,9% no terceiro trimestre

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De janeiro a setembro, o PIB acumulou alta de 3,3% Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil De janeiro a setembro, o PIB acumulou alta de 3,3%. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores. As altas nos serviços (0,9%) e na indústria (0,6%) contribuíram para a taxa positiva, ainda que a agropecuária tenha recuado 0,9% no período.

Em valores correntes, foram gerados R$ 3 trilhões. De janeiro a setembro, o PIB acumulou alta de 3,3%, enquanto nos últimos quatro trimestres a alta foi de 3,1%. Frente ao terceiro trimestre de 2023, o indicador cresceu 4%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Nos serviços, apresentaram alta em relação ao segundo trimestre: informação e comunicação (2,1%), outras atividades de serviços (1,7%), atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,5%), atividades imobiliárias (1%), comércio (0,8%), transporte, armazenagem e correio (0,6%) e administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (0,5%).

Na indústria, houve alta de 1,3% nas indústrias de transformação. Por outro lado, caíram construção (-1,7%), eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-1,4%) e indústrias extrativas (-0,3%).

PIB de 2023

O IBGE também revisou o crescimento do PIB de 2023. O resultado, anteriormente definido como um aumento de 2,9%, foi revisto para 3,2%, com revisões, sob a ótica da produção, em serviços (de 2,4% para 2,8%), na indústria (de 1,6% para 1,7%) e na agropecuária (de 15,1% para 16,3%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pib-em-alta-2/

Com alta nos serviços e na indústria, PIB brasileiro cresce 0,9% no terceiro trimestre

2024-12-03