Piloto que ficou 13 dias perdido na Amazônia morre um ano depois em segunda queda de avião em Roraima

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Otávio Augusto Munhoz da Silva era piloto particular e fazia táxi aéreo na região de Boa Vista, capital de Roraima. (Foto: Reprodução)

O piloto paranaense Otávio Augusto Munhoz da Silva, de 38 anos, que havia ficado 13 dias desaparecido na floresta amazônica após uma queda de avião, em setembro de 2022, morreu após o avião cair novamente na região do município de Mucajaí, Sul de Roraima. A informação foi confirmada no domingo (3) pela Polícia Civil.

Desaparecido

O piloto sofreu um acidente aéreo no dia 28 de agosto, numa região de mata, na vila Samaúma. O relato é da irmã dele, que contou o que ocorreu um em um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil no dia 1° de setembro. Ele era considerado desaparecido.

De acordo com a família, Otávio era piloto particular e fazia táxi aéreo na região de Boa Vista, capital de Roraima. Samaúma é uma região de rota conhecida por ser usada por garimpeiros ilegais que acessam a Terra Yanomami.

O corpo foi removido ao Instituto de Medicina Legal (IML) e liberado no sábado (2) aos familiares para o translado a Londrina, no Paraná, onde foi sepultado no domingo.

A Polícia Civil está investigando a causa do acidente.

Mata fechada

Em setembro de 2022, o avião em que Otávio estava caiu em uma região de mata fechada. O piloto foi encontrado por um homem depois de caminhar atrás de ajuda após 13 dias desaparecido. À época, a mãe dele chegou a dizer ao portal de notícias G1 estar “aliviada” por ter encontrado o filho com vida. “Eu fiquei firme que ele poderia sobreviver. Sabia que ele ia resistir porque costumava carregar uma bolsa com medicamentos e comida. Mas as orações sustentaram o meu filho. Não sei nem a dimensão de tanta gente que orou por ele. Estou aliviada, muito feliz com essa notícia”, disse a mãe do piloto, Maria Lúcia Munhoz Silva, à época.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) havia informado que “localizou a aeronave em área de mata fechada próximo ao rio Mucajaí. A aeronave estava destruída e tinha sinais de incêndio intencional”. As informações são do portal de notícias G1.

