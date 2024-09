Porto Alegre Piquete da OAB recebe a advocacia gaúcha no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Galpão tem atividades variadas e arrecadação de donativos para vítimas das enchentes de maio. (Foto: Arquivo OAB-RS)

Uma programação variada tem pautado, mais uma vez, a presença da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Com um galpão nos lotes 212 e 213 do Parque da Harmonia, o galpão permanece aberto diariamente ente 10h30min e 22h30min, até o final do evento, no próximo domingo (22).

A estrutura conta com bar, oito churrasqueiras compartilhadas e espaço interno para refeições campeiras e outras atividades. O instituição também recebe donativos para vítimas das enchentes de maio – qualquer cidadão pode contribuir com alimentos não perecíveis e produtos de limpeza ou higiene, além de itens elétricos e domésticos.

O presidente da entidade no Rio Grande do Sul, Leonardo Lamachia, ressalta a importância do ponto de encontro da categoria em uma das principais festividades do Estado:

“Queremos entregar mais uma experiência de lazer aos advogados e advogadas para que aproveitem este momento especial para a tradição riograndense. Desde a nossa participação na Expointer, onde reforçamos nosso compromisso com o setor produtivo, construímos um ambiente cada vez mais completo para nossa classe”.

Patronagem

Este ano, novamente, o galpão da OAB-RS no evento teve aumentado o número de responsáveis em razão da quantidade de atividades programadas. O objetivo é ampliar a participação da categoria reconhecer o trabalho de colegas engajados na iniciativa.

São patrões do piquete a conselheira estadual Regina Soares e o presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário (Cedi), Ricardo Vogt. Eles reforçam o compromisso da OAB-RS em oferecer espaços diversificados e de pertencimento para a advocacia gaúcha.

“A tradição gaúcha sempre nos uniu como um povo e o piquete tem esse condão de nos acarinhar após a tragédia das inundações, celebrando a resiliência do povo gaúcho”, enaltece Regina. “Estar no Acampamento Farroupilha é muito significativo, por dar a sensação de pertencimento e orgulho de nossa história”

Vogt completa: “O piquete é a casa da OAB-RS neste momento de festejos e também um ambiente para a advocacia conhecer um pouco mais sobre a tradição e se sentir acolhida”. Completam o grupo os seguintes profissionais do Direito:

Amanda Passos Gonçalves, Anderson da Cruz, Arícia Carolina Rosa dos Santos, Augusto Solano Lopes Costa, Carlos Eduardo Rossato, Charles Xavier Fuhro, Claridê Chitolina Taffarel, Clarissa Ferreira da Rosa, Daniel Melo Silva, Dorival Ipê, Kalin Cogo Rodrigues, Karina Contiero Silveira, Luciana Orth, Mateus da Silva Rosa Pereira, Matheus Portella Ayres Torres, Nara Piccinini da Silva, Olemar Antônio Ferreira Teixeira, Regina Guimarães, Renata Zanchi Bitencourt, Roberta Schaun da Silva, Rodrigo Cassol Lima, Sílvia Biasi, Stephanie Correa Cardoso, Tatiana Silva Correa, Thaiana Martins dos Santos Cardoso e Tiago Wodzik Strassburger.

(Marcello Campos)

