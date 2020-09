Mundo Píton de 62 anos põe sete ovos mesmo estando há duas décadas sem contato com macho

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

A cobra, que não tem nome, é a mais velha da História a pôr ovos. (Foto: Reprodução)

Uma píton-bola está deixando os especialistas do zoológico de Saint Louis, nos Estados Unidos, intrigados. A fêmea, de 62 anos, pôs sete ovos mesmo estando há pelo menos duas décadas sem contato com um macho.

O chefe de herpetologia (ramo da zoologia dedicado ao estudo dos répteis e anfíbios) do zoo norte-americano, Mark Wanner, disse que a cobra, que não tem nome, é a mais velha da História a pôr ovos.

Geralmente, pítons-bolas deixam de se reproduzir bem antes dos 60 anos.

A píton pôs os ovos no dia 23 de julho. Três permanecem em uma incubadora, dois foram usados para estudo genético e outros dois não sobreviveram, de acordo com informações do “St. Louis Post-Dispatch”.

Os ovos devem eclodir em um mês.

