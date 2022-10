Política PL e PT elegem maior número de deputados estaduais do País

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

O PT conseguiu maioria em três Estados, dentre eles o Rio Grande do Sul. (Foto: Guerreiro/ALRS)

O Partido Liberal (PL), atual legenda do presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição, elegeu no domingo (2) a maior bancada para as Assembleias Legislativas dos Estados e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. O número triplicou: passou de 43, em 2018, para 129 nas eleições de 2022 – corresponde a 12,18% do total de 1.059 parlamentares.

Em 2018, o até então PR (a mudança de nome ocorreu em 2019) ocupava o 10º lugar entre os partidos. Agora, o PL ocupa o primeiro lugar.

O PL conseguiu maioria nas assembleias de 4 Estados (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo) e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já no Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, o partido teve o deputado mais votado.

Na sequência, a maior bancada ficou para o Partido dos Trabalhadores (PT) com 118 deputados estaduais eleitos. Em 2018, o partido elegeu 85 representantes. O PT conseguiu maioria em três Estados: Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o partido teve o deputado estadual mais votado de 2022 do País: Eduardo Suplicy recebeu 807 mil votos.

O Republicanos foi o partido que registrou a maior alta entre as duas últimas eleições – passou de 42 deputados para 76, um aumento de 80%. Já o PSDB, que figurou entre os quatro primeiros em 2018, caiu para o 9º lugar, elegendo 54 parlamentares, ante 73 em 2018 – um recuo de 26%.

O União Brasil, que nasceu da fusão do DEM com PSL, ocupa a terceira posição dos partidos com mais parlamentares nas assembleias – 100. Em 2018, antes da fusão, PSL (ex-partido de Jair Bolsonaro) e DEM tinham eleito 76 e 54 deputados, respectivamente.

O MDB, que liderou a lista de eleitos em 2018, caiu para o 4º lugar. Passou de 93 deputados para 95. O partido conseguiu maioria nas assembleias de Alagoas, Goiás, Mato Grosso e Pará.

Câmara

O PL elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados. A legenda conseguiu 99 vagas para deputado, à frente de PT (68), União Brasil (59), PP (47) e MDB (42).

No comparativo com a atual bancada da Câmara dos Deputados, o PL foi o partido que mais aumentou o número de deputados, somando 22 parlamentares a mais. O PT vem em seguida, com 12 deputados a mais.

Por outro lado, o PSDB foi o partido que teve a maior redução na bancada, saindo dos atuais 23 deputados para 13. O partido teve o pior resultado, ao menos, desde 1998, último ano em que os dados estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados. O PP também teve redução de 10 vagas. Em 2018 eram 57 deputados e agora foram eleitos 47.

