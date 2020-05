Colunistas PL projeta aumentar seu espaço politico na capital gaúcha

Por Flavio Pereira | 30 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Hermes Teixeira, presidente do PL em Porto Alegre. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O trabalho silencioso do presidente do PL (Partido Liberal) na capital gaucha, rendeu até agora uma nominata de pré-candidatos à Câmara Municipal, que já soma 33 nomes com participação em diversos setores da comunidade. Hermes Teixeira conversou com o colunista, e avaliou que “mesmo diante da resistência em ingressarem na política, trouxemos para o nosso projeto muitas pessoas com atuação em setores os mais diversos da nossa cidade”. Ele acredita que “sem dúvida, o PL dará um grande contribuição à cidade, oferecendo excelentes opções pra a Câmara de Vereadores.” O PL tem hoje o lider do Governo na Câmara, vereador Mauro Pinheiro,e uma articulação positiva com os governos municipal e estadual. Para Hermes Teixeira, “esse crescimento consistente do PL tem muito ver com o temperamento e a forma transparente de fazer política, do nosso presidente estadual,o deputado estadual Giovani Cherini, atual coordenador da bancada federal gaúcha m Brasília”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas