Porto Alegre Plano Diretor de Porto Alegre é tema de evento com especialistas a partir da semana que vem

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa tem por finalidade estimular a proposta de soluções para aspectos como mobilidade, habitação e infraestrutura. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir das 18h30min da próxima segunda-feira (15), a prefeitura de Porto Alegre realiza uma série de sete oficinas temáticas sobre o Plano Diretor. O evento conta com a participação de especialistas e é gratuito, com participação aberto a qualquer interessado, de modo on-line ou presencial, na rua Siqueira Campos nº 1.300 (Centro Histórico).

Conforme a Diretoria de Planejamento Urbano da capital gaúcha, o objetivo é estimular a proposta de soluções para aspectos como mobilidade, habitação e infraestrutura. “Queremos ouvir especialistas com diferentes visões de cidade, profissionais de Porto Alegre e público em geral”, explica a titular da unidade, Patrícia Tschoepke.

“Estamos trazendo profissionais com experiência em planejamento urbano e plano diretor em outras cidades para aprofundar o debate sobre os principais temas e buscar soluções inovadoras para a cidade que queremos para os próximos anos”, acrescenta o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Programação completa

Para participar é necessário se inscrever, por meio de link informado no site prefeitura.poa.br. Confira, a seguir, a programação completa até o fim do mês:

– 15 de maio: Ambiente Natural, com Elisabete França.

– 18 de maio: Desenvolvimento Social e Cultural, com Carlos Leite.

– 22 de maio: Patrimônio Cultural, com Washington Fajardo.

– 24 de maio: Mobilidade e Transporte, com Ciro Biderman.

– 25 de maio: Desempenho, Estrutura e Infraestrutura Urbana, com Raul Juste Lores.

– 29 de maio: Desenvolvimento Econômico, com Fernando Ferreira.

– 31 de maio: Gestão da Cidade, com Águeda Muniz.

O que é o Plano Diretor

O Plano Diretor é uma lei municipal que deve ser revisada a cada dez anos, conforme determinam diretrizes federais. “Mais que documento, trata-se de um pacto entre sociedade, Estado (enquanto entidade técnica que deve trabalhar para concretizar o pacto) e governos (atual e os próximos até 2030)”, salienta a prefeitura em seu portal na internet.

Define questões como o tempo que gastamos para nos deslocar na cidade, a segurança, a qualidade de vida e a capacidade de prevenção a eventos climáticos extremos. Para garantirmos a manutenção desse pacto ao longo da década, é fundamental que todos façam parte de sua construção.

Desde 2016, o poder Executivo vem planejando como será a revisão. “A partir da revisão do atual Plano Diretor, almeja-se a construção uma visão mais humana de cada um dos 94 bairros, com a inclusão de idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e que resgate traços arquitetônicos e culturais de Porto Alegre”, complementa a administração municipal.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/plano-diretor-de-porto-alegre-e-tema-de-evento-com-especialistas-a-partir-da-semana-que-vem/

Plano Diretor de Porto Alegre é tema de evento com especialistas a partir da semana que vem

2023-05-11