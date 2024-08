Brasil Plástico de vários países chega a praias baianas

2 de agosto de 2024

Garrafas plásticas de origem asiática coletadas no litoral sul da Bahia, no Brasil. (Foto: Veracel)

Uma pesquisa realizada pela Veracel Celulose revelou que resíduos plásticos provenientes de mais de 20 países foram identificados na praia do entorno do Terminal Marítimo de Belmonte, na Costa do Descobrimento, sul da Bahia. Além do volume e procedência dos materiais, o trabalho analisa também as correntes marítimas e suas mudanças durante o ano.

Os objetos localizados na região estudada fazem parte dos estimados 14 milhões de toneladas de lixo plástico que chegam aos oceanos todos os anos por negligência humana, segundo estimativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Desde 1980, a quantidade estimada aumentou em cerca de dez vezes, prejudicando aproximadamente 270 espécies de animais marinhos, sendo 86% das tartarugas, 44% das aves e 43% dos mamíferos. Já um estudo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO/USP), indica que mais de 95% dos resíduos encontrados na costa brasileira são compostos de plástico.

Levantamento da ONG norte-americana Center for Climate Integrity estimou em 9% a reciclagem do plástico produzido no planeta. “Há mais de dez anos chegou a informação que em breve teríamos mais lixo do que peixes no mar”, afirma a bióloga e especialista em Responsabilidade Social na Veracel, Carolina Weber Kffuri, ao falar sobre a motivação da atual pesquisa que está acontecendo em Belmonte.

“Entender de onde está vindo o lixo mostra que não existe o conceito de jogar algo fora, pois o fora será sempre algum lugar. Por isso, ações de logística reversa e a conscientização da população quanto aos hábitos de reciclagem são necessidades globais”, enfatiza.

Ela pontua que a quantidade encontrada tem chamado a atenção da equipe envolvida. “Em uma faixa de dois quilômetros foram recolhidos em oito semanas 250 Kg de plástico”, destaca, acrescentando que a grande maioria é de recipientes para alimentos líquidos.

No entanto, outros objetos também são encontrados. Bastante inusitado neste contexto, na última segunda-feira foi recolhido um pacote de macarrão instantâneo originário da Ásia, com o produto no interior intacto e crocante.

Os materiais que chegam na costa brasileira são trazidos pelas correntes oceânicas, principalmente entre abril e setembro pela Corrente do Brasil, que é uma das principais correntes do Oceano Atlântico Sul, desempenhando um papel importante na climatologia e na circulação oceânica da região.

“Ao monitorarmos o lixo que a corrente traz, também conseguimos entender possíveis relações entre alterações nos padrões da corrente com as mudanças climáticas da nossa região”, destaca Carolina Weber Kffuri, frisando que a Veracel projeta ampliar o estudo.

