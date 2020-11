Geral Plataforma digital do governo federal já tem 84 milhões de usuários

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, há dois anos, o endereço “gov.br” contabilizava menos de 2 milhões de usuários. (Foto: Reprodução)

Mais de 84 milhões de brasileiros já estão usando a plataforma digital do governo federal que permite o acesso a mais de 3,9 mil serviços públicos. O número equivale a 62% dos usuários de internet no País.

De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2020, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) – ligado ao CGI.br (Comitê Gestor da Internet do Brasil) –, 134 milhões de pessoas usam internet no país.

Segundo a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, há dois anos, o endereço “gov.br” contabilizava menos de 2 milhões de usuários. Hoje reúne todos os serviços e 81 portais de governo em um único endereço. Neste momento, 63% dos serviços do governo federal já são digitais. Conforme a Estratégia de Governo Digital, a meta é chegar aos 100% ao final de 2022.

“No mês de outubro comemoramos a marca histórica de mil serviços transformados para o meio digital desde janeiro de 2019”, ressalta o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade. “Nossas equipes trabalham com um objetivo claro: facilitar a vida das pessoas, tornando mais simples o acesso aos serviços do governo. Ou seja, o Gov.br é o governo como plataforma. A grande inovação do setor público é fazer as coisas acontecerem”, afirma.

Um dos segredos da ferramenta está em possibilitar ao cidadão o uso de apenas um login e uma senha para acessar quaisquer serviços digitais do governo federal ou de governos estaduais e municipais já integrados à solução. Ou seja, as pessoas usam uma única credencial para entrar no Meu INSS, na Carteira de Trabalho Digital, na Carteira Digital de Trânsito, entre tantos outros serviços digitalizados.

“Esse êxito na adesão da população demonstra o quanto é importante simplificar, agilizar e resolver com eficiência os serviços, independentemente se são do governo federal, dos estados ou dos municípios”, acrescenta o secretário de Governo Digital do ME, Luis Felipe Monteiro. “Para o cidadão, não interessa saber qual órgão ou ente é o responsável, o que importa é a solução eficaz do seu problema.”

Treze estados e 74 municípios que já se integraram ao Gov.br também oferecem ali a resolução de seus serviços, como, por exemplo, solicitações de limpeza urbana e pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). As informações são do Ministério da Economia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral