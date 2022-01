Rio Grande do Sul Plataforma on-line sobre vacinação contra covid no Rio Grande do Sul volta a ficar desatualizada

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quem acessou o site do governo gaúcho nesta terça-feira encontrou apenas os dados divulgados na véspera. (Foto: Reprodução/SES)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dia depois de reiniciar a exibição de dados atualizados sobre a campanha de vacinação contra covid (paralisados durante 39 dias por causa do ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde), nesta terça-feira (18) o painel on-line do governo gaúcho voltou a apresentar defasagem. O problema já havia sido previsto na véspera pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Com isso, quem acessou a plataforma vacina.saude.rs.gov.br nesta quarta-feira encontrou números e índices restritos à atualização do dia 17. De acordo com o órgão, a recuperação estatística divulgada na segunda-feira teve por base o envio parcial dos dados pela pasta federal:

“Ainda é preciso aguardar mais informações do Ministério para uma análise completa de alguns relatórios. Devido ao grande volume de dados acumulados [de 9 de dezembro a 17 de janeiro], é provável que ainda sejam registradas instabilidades e, com isso, não ocorra atualização diária”.

Estatística aproximada

A plataforma aponta que ao menos 73% dos 11,3 milhões de habitantes do no Rio Grande do Sul estão com o esquema completo de vacinação. São 7,92 milhões de pessoas contempladas com a segunda dose para os fármacos de dupla etapa (Coronavac, Oxford ou Pfizer) ou com a injeção única da Janssen.

Esse contingente abrange 89,4% dos adultos (a partir de 18 anos) e 43,9% dos adolescentes (12 a 17 anos). No caso específico da Janssen, as aplicações somam 400.322 até o momento.

Por fim, a dose de reforço já chegou aos braços de 2,19 milhões de gaúchos – a proteção-extra é oferecida a todos os cidadãos na faixa etária a partir de 12 anos, mediante intervalo mínimo de quatro meses a partir da segunda injeção (exceto para imunossuprimidos, com prazo menor).

Em relação à primeira dose de qualquer uma das três vacinas de duas fases, são quase 8,95 milhões de habitantes contemplados no Rio Grande do Sul. Isso representa 97% dos maiores de idade, bem como 83,9% dos adolescentes e 97% da população geral.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul