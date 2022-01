Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 12.232 novos casos confirmados de covid. Número é o maior já registrado em um só dia no Estado

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Estado já acumula mais de 1,56 milhão de casos, com 36.513 mortes. (Foto: EBC)

Balanço oficial divulgado nesta quinta-feira (13) acrescentou 12.232 novos testes positivos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Na prática, trata-se do maior número já registrado em um só boletim diário no Estado, se levado em conta que o recorde de 64.056 casos notificados em 23 de julho de 2021 incluía milhares de dados em atraso e que foram acrescentados de uma só vez.

Com isso, acumulam-se mais de 1,56 milhão de contágios em 22 meses de pandemia. Já as perdas humanas para a doença chegaram a 36.513, com a inclusão das 11 mortes mais recentes.

Os falecimentos mencionados pelo relatório abrangem vítimas com idades entre 63 e 83 anos, ou seja: todas idosas. Elas aparecem a seguir, em ordem alfabética conforme cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o falecimento), sendo também informado o gênero (feminino ou masculino) e a idade. Confira:

– Gravataí (homem, 63 anos);

– Jaguarão (mulher, 65 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 65 anos);

– Parobé (homem, 65 anos);

– Viamão (homem, 67 anos);

– Canguçu (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Imbé (homem, 76 anos);

– Venâncio Aires (homem, 76 anos);

– Piratini (homem, 77 anos);

– Bagé (homem, 83 anos).

Curiosamente, apenas uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 150 testes positivos desde o começo da pandemia, nove dos quais informados pelo boletim desta quinta-feira.

Outros dados sobre a pandemia

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.471.313 (94%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 59.656 (4%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 53,5% no início da noite (contra 52,4% na véspera), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

Esse índice resulta da proporção de 1.706 pacientes para um total de 3.190 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de internações pela doença chega a 114.765 (7%) desde março de 2020.

Vacinação

No que se refere ao andamento da imunização contra o coronavírus no Rio Grande do Sul, a plataforma on-line do governo gaúcho continua defasada, devido ao ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde. Quem acessa o site vacina.saude.rs.gov.br encontra apenas dados relativos ao status do processo no dia 9 de dezembro – por enquanto não há indicativo de quando o problema será solucionado.

(Marcello Campos)

