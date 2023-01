Tecnologia PlayStation 6 pode estar a caminho

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Sony já está planejando um momento ideal para o lançamento do novo aparelho. (Foto: Shutterstock)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sony, com seus aparelhos maravilhosos, fez e ainda faz a alegria de muitas pessoas. A interação com o mundo dos games por meio de consoles PlayStation sempre ofereceu uma boa experiência. Ao longo dos anos, foi aprimorando os videogames e jogos, até que chegamos ao PlayStation 6, que pode estar perto do lançamento.

O primeiro modelo surgiu em 1994, e desde então várias versões apareceram, o que inclui PlayStation 2, 3, 4 e 5. Cada modelo contou, em sua época, com uma projeção para oferecer uma jogabilidade que se destacasse, e isso significa gráficos aprimorados e jogos cada vez mais bem desenvolvidos.

A última versão, Playstation 5, teve lançamento em novembro de 2020. Mas enquanto muitos fãs aguardavam com muita ansiedade tudo o que era novo no aparelho, poucos perceberam que fazia exatamente sete anos que o antecessor, Playstation 4, havia sido lançado.

Com o devido estabelecimento do sucesso entre os gamers do mundo inteiro, a Sony vai apresentar um novo console da marca. E como podemos imaginar, isso pode demorar um pouco ainda, pois a empresa está empreendendo as forças em uma versão 1.2 do PlayStation 5, que todos estão chamando de “versão slim”.

Os boatos que se referem ao PlayStation 6 ganharam ainda mais evidências após o vazamento de um documento muito relevante, que diz respeito à aquisição da Activision Blizzard, especificamente se tratando da licença do game “Call of Duty” para o novo console.

A Sony já está planejando um momento ideal para o lançamento do novo aparelho.

De acordo com alguns veículos de informações, 2027 será o ano escolhido pela empresa para estrear o PlayStation 6, com estimativas para o mês de novembro, uma vez que esse é o mês responsável por concluir o ciclo de sete anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia