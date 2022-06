Porto Alegre Plaza São Rafael receberá o 1º concurso Zola Amaro para Cantoras Líricas

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O nome do concurso é uma homenagem a artista, falecida em 1944, Zola Amaro, gaúcha de Pelotas, que foi a primeira sul-americana a cantar no mítico Teatro Alla Scala de Milão. Foto: Divulgação O nome do concurso é uma homenagem a artista, falecida em 1944, Zola Amaro, gaúcha de Pelotas, que foi a primeira sul-americana a cantar no mítico Teatro Alla Scala de Milão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Plaza São Rafael Hotel receberá, nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2022 o 1º Concurso Zola Amaro para Cantoras Líricas, organizado pela Agenda Lírica e pela Orquestra da Ulbra.

O hotel é um dos apoiadores do evento, recebendo as 20 cantoras pré-classificadas, que vêm de vários Estados do Brasil e, uma, da Califórnia – EUA. O Plaza será o grande palco do concurso. As provas de canto lírico acontecerão nos dias 28 e 30 de Junho, abertas ao público. O evento entrou na Programação Oficial dos 250 anos de Porto Alegre.

Na próxima quarta-feira (29), o hotel receberá um Recital de canto e piano, para hóspedes e convidados, com o Professor Barítono, de carreira internacional, Carlos Rodriguez.

O nome do concurso é uma homenagem a artista, falecida em 1944, Zola Amaro, gaúcha de Pelotas, que foi a primeira sul-americana a cantar no mítico Teatro Alla Scala de Milão. A ideia de homenagear a destacada cantora surgiu após o grande sucesso do I Concurso Online de Canto Agenda Lírica, realizado em 2019 em parceria com a Orquestra de Câmara da Ulbra, o qual contou com participantes do mundo todo e obteve acesso de mais de 100 mil visitantes na página para votação.

Unindo-se à importante luta pela representatividade feminina numa sociedade que ainda impõe certas limitações às mulheres, o Concurso Zola Amaro para Cantoras Líricas é o único concurso de canto lírico no mundo a premiar exclusivamente mulheres – tem como objetivo apoiar e incentivar cantoras líricas profissionais, amadoras ou estudantes através das seguintes premiações: Primeiro, Segundo e Terceiro Lugares, Incentivo Artístico, Voto Popular e Revelação Juvenil (bolsa de estudos com a soprano internacional Carla Maffioletti, grande destaque da orquestra holandesa André Rieu). Para o concurso Zola Amaro a premiação será em dinheiro e, também, oferecida pela Cidadania Italiana, uma viagem a Milão para a primeira vencedora.

Conheça as finalistas que estarão no Plaza São Rafael Hotel mostrando seus talentos:

Bárbara Brasil (MG) – Soprano

Carol Braga (RS) – Mezzo-soprano

Cristiane Mesquita (SP) – Soprano

Cristiane Serkes (PR) – Soprano

Daiane Scales (SP) – Soprano

Débora Faustino (SC) – Soprano

Dêizi Nascimento (RS) – Soprano

Elisa Machado (RS) – Soprano

Erika Henriques (RJ) – Mezzosoprano

Gleyce Melo (PE) – Soprano

Isabela Mestriner (SP) – Soprano

Jennifer Carvalho (MG) – Soprano

Jéssica Massa (MG) – Soprano

Laura Duarte (PR) – Soprano

Lillian Magrinelli (EUA) – Soprano

Manuela Colla (PR) – Soprano

Maria Clara Vieira (SC) – Soprano

Maria Gerk (RJ) – Soprano

Marília Carvalho (SP) – Soprano

Raquel Flores (RS) – Soprano

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre