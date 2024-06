Geral Polarização entre Lula e Bolsonaro vai influenciar as eleições municipais das 100 maiores cidades brasileiras

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Levantamento mostra PT e PL como as siglas que mais podem crescer nas 100 maiores cidades do País. (Foto: Divulgação)

Normalmente mais ligadas à gestão das cidades e menos à conjuntura nacional, as eleições municipais deste ano devem ser influenciadas pela polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A tese é do CEO da I3P Pesquisa e Análise de Risco Político, Leonardo Barreto.

Levantamento feito pelo pesquisador mostra PT e PL como as siglas que mais podem crescer nas 100 maiores cidades do País. O estudo compara o resultado das eleições de 2020 com pesquisas de intenção de voto a prefeito deste ano.

O PT, por exemplo elegeu o prefeito em 3% das 100 maiores cidades em 2020. Agora, lidera pesquisas em 9,48% dessa fatia, uma alta de 216%. Já o PL ficou com 6% dos maiores municípios há quatro anos e, hoje, tem vitória projetada em 15,36% das principais cidades, um avanço de 156%.

“Normalmente acredita-se que a política nacional não contamina as eleições municipais, que seriam resolvidas exclusivamente por questões locais. Entretanto, nesta eleição, considerando a amostra de cidades, percebe-se que a polarização nacional é fator de explicação do voto local, com PL e PT se destacando dos demais em cidades lideradas”, afirmou Barreto à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Entre outras siglas, a variação na mesma base comparativa foi menor ou negativa. Logo atrás do PL vem o União, com 35,7%. O restante tem menos pré-candidatos a prefeito líderes nas pesquisas do que prefeitos eleitos em 2020.

A alavancagem oferecida pela polarização não significa, porém, um esmagamento do Centrão e da centro-direita. Apesar do fortalecimento do PT — que em 2020 ficou sem comandar nenhuma capital pela primeira vez — nesse recorte, em números absolutos a história é outra.

De acordo com o levantamento de Barreto, o PL está à frente nas pesquisas de intenção de voto em 13 das 100 maiores cidades do País, liderando um ranking informal entre os partidos brasileiros. Depois da sigla vêm MDB, com 11 candidatos à prefeito favoritos nas pesquisas; PSDB, com 10; e então União Brasil e PT empatados com 8 cada. PSD tem 7. As outras legendas estão pulverizadas no restante dos municípios, dentro dos 100 maiores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2024-06-03