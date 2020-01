Notas Brasil Polícia apura morte de família achada carbonizada em carro

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

A polícia está investigando a morte de uma família que foi encontrada carbonizada no interior de um carro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã de terça-feira (28), na Estrada do Montanhão, próximo ao Rodoanel. A investigação confirmou que três pessoas da família morreram: mãe, pai e um filho adolescente.

