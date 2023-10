Polícia Polícia Civil deflagra operação contra caçadores de javalis no interior do Rio Grande do Sul

18 de outubro de 2023

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a operação “Jacaquá” contra crimes cometidos por um grupo de caçadores de javalis, nos municípios de São Francisco de Assis e Santiago, no interior do Rio Grande do Sul.

Até o momento, apenas um indivíduo foi preso. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas localidades. Durante as buscas, foram encontrados diversos cortes ilegais de carnes congeladas de javalis, ossadas e cabeça de javali empalhada como adorno de decoração.

Durante a investigação, foram apurados os crimes de maus-tratos a cães domésticos, crueldade contra animais silvestres e porte ilegal de arma de fogo. A ação contou com o efetivo de vinte e um policiais civis, além do apoio de servidores da SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente).

A responsável pela investigação, delegada Samieh Saleh, salienta que a maioria dos investigados não possuía autorização para caçar javalis e os que tinham ostentavam autorizações vencidas ou em desacordo com a prática realizada nas caçadas.

Além disso, a caça realizada de forma irregular causa maus tratos aos animais, bem como pode difundir doenças, tendo em vista que não há controle da carne destes animais, os quais são consumidos pelos caçadores ou ainda, comercializadas por eles.

