Rio Grande do Sul Este sábado será o Dia D de Multivacinação de crianças e adolescentes em todo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

São 18 tipos de vacinas disponíveis, incluindo a da covid-19 Foto: César Lopes/PMPA

Este sábado (21) será o Dia D da Campanha de Multivacinação em todo o Brasil. Os postos de saúde estarão abertos para crianças e adolescentes de até 15 anos serem vacinados e para que as doses que faltam em suas carteiras de vacinação sejam atualizadas.

Cada município definirá quais as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas e os horários de atendimento. São 18 tipos de vacinas disponíveis, incluindo a da covid-19.

A Campanha de Multivacinação está sendo realizada entre os dias 14 e 28 de outubro. A orientação do governo do Rio Grande do Sul é que os pais ou responsáveis levem a caderneta da criança ou do adolescente para que, no momento da vacinação, um profissional da UBS avalie quais imunizantes deverão ser aplicados.

Serão ofertadas as seguintes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação:

BCG (tuberculose)

Hepatite A

Hepatite B

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, bactéria Haemophilus influenzae tipo b e a Hepatite B)

Pólio oral (poliomielite)

Pólio inativada (poliomielite)

Rotavírus

Pneumo 10 valente (doença pneumocócica causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae)

Meningo C (meningite)

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

Varicela

dT (difteria e tétano)

dTpa (difteria, tétano e coqueluche)

Meningo ACWY (meningite)

HPV (papilomavírus humano)

Covid-19 (coronavírus)

Cobertura vacinal

De acordo com dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, de 2015 a 2022, as coberturas vacinais apresentaram uma queda significativa, intensificada no período de pandemia de covid-19. Em 2020 e 2021, as coberturas vacinais na maior parte do país ficaram em torno de 80%.

Porto Alegre

Na capital gaúcha as unidades de saúde estarão abertas das 10h às 19h. Haverá passe livre nos ônibus para facilitar o deslocamento, conforme previsto na Lei Complementar 931/2021. A secretaria municipal de Mobilidade Urbana informa que os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, nos aplicativos Cittamobi e Moovit, além de verificar as mudanças disponíveis no site da EPTC.

No sábado, dia D de Multivacinação, todas as unidades de saúde estarão abertas.

Enquanto no sábado (28) estarão abertas:

CF Álvaro Difini – 10h às 19h (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)

US Bananeiras – 10h às 19h (av. Coronel Aparício Borges, 2494)

US Jardim Carvalho – 10h às 19h (rua 3, número 10 – Cefer 1)

US Mohab Caldas – 10h às 19h (av. Moab Caldas, 400)

US Restinga – 10h às 19h (rua Abolição, 850)

US Santa Maria – 10h às 19h (rua Geraldina Batista, 111)

US Timbaúva – 10h às 19h (rua Sebastião do Nascimento, 1050)

US Vila Elisabeth – 10h às 19h (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)

US Vila Fátima – 10h às 19h (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227)

2023-10-18