Porto Alegre Polícia Civil está presente com delegacia temporária no Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Unidade prestá diversos serviços, incluindo registros de ocorrência e até prisões em flagrante. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil gaúcha está presente em mais uma edição do Acampamento Farroupilha, que começa oficialmente noite desta quarta-feira (7) e prossegue até o dia 20 no Parque Harmonia, área central de Porto Alegre. Por meio de uma delegacia temporária com plantão 24 horas no local, contribuindo para qualificar a segurança do evento.

Dentre os serviços disponíveis estão registros de ocorrência, depoimentos e conclusão de procedimentos jurisdicionais. Também é responsável por eventuais prisões em flagrante, investigações preliminares e elaboração da pauta de audiências do Juizado Especial de Grandes Eventos.

“Os despachos da autoridade policial serão realizados no próprio espaço, onde o delegado cumpre expediente”, detalha a Polícia Civil. “Agentes foram convocados do Interior do Estado para se unirem aos da Capital.”

Com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Volantes, Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), a operação especial tem por objetivo prevenir ilícitos penais durante a realização do Acampamento.

A já tradicional festividade sediada pelo Parque da Harmonia tem seu início oficial na noite desta quarta-feira, entretanto o fluxo de pessoas já é intenso desde a última sexta-feira (2), após a conclusão dos 230 piquetes tradicionalistas.

Somando os números de sábado ao de domingo, a organização contabilizou mais de 30 mil visitantes. A expectativa é de que esse contingente ultrapasse 1 milhão até o fim dos festejos, que voltam com força total depois de um hiato de dois anos por causa da pandemia de coronavírus.

Cúpula presente na inauguração

A unidade temporária da Polícia Civil do Rio Grande do Sul foi inaugurada na manhã desta terça-feira (6) em cerimônia com a presença de diversos delegados com cargos de liderança na corporação:

– Fábio Motta Lopes, chefe de Polícia;

– Adriana Regina da Costa, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana;

– Antônio Vicente Vargas Nunes, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação Policial;

– Cristiano Alvarez, diretor da Divisão de Assessoramento Especial do Departamento de Polícia Metropolitana;

– Cleber dos Santos Lima, titular da Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre;

– Paulo César Caldas Jardim, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre;

– José Carlos Weber, presidente em exercício da Associação dos Delegados de Polícia.

(Marcello Campos)

