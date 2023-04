Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha forma 50º turma de delegados

Os novos delegados concluíram o curso de formação profissional pela Academia de Polícia Civil. Foto: Gustavo Mansur/Secom

A Polícia Civil realizou nesta quarta (19) a cerimônia de formatura da 50ª Turma de Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. A turma de 26 formandos é composta por 20 homens e seis mulheres, que concluíram o curso de formação profissional pela Academia de Polícia Civil (Acadepol). A solenidade foi realizada no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre.

Os novos delegados foram aprovados no concurso realizado em 2018 e fizeram o curso presencial entre 24 de outubro de 2022 e 18 de abril de 2023. A matriz curricular, com 875 horas-aula, abordou temáticas como: investigação, inteligência, novas tecnologias aplicadas no combate ao crime e gestão pública. Na parte prática, os profissionais aprenderam técnicas de operações policiais, tiro e noções de atendimento pré-hospitalar.

Sete profissionais irão atuar na Capital, sendo que duas vagas serão destinadas para delegacias especializadas, como o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, por exemplo, e três para a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Três delegados serão designados para a Região Metropolitana e os outros 16 irão atuar no Departamento de Polícia do Interior.

O governador Eduardo Leite destacou os esforços realizados para fortalecer a segurança do Estado. “Nós conseguimos, graças às reformas realizadas, sair de 445 delegados, em 2018, para 515 delegados em 2023. Isso representa 16% a mais em relação ao efetivo que tínhamos há quatro anos”, afirmou.

“Também tivemos a maior renovação da frota de viaturas da história recente do Rio Grande do Sul. Continuaremos trabalhando para conferir à Polícia Civil, uma instituição de grande respeitabilidade e credibilidade, as condições necessárias para que todos os delegados avancem ainda mais no cumprimento da missão a eles conferida”, acrescentou o governador.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, também ressaltou a importância dos novos delegados. “Estamos empenhados na melhoria da segurança pública e no combate à criminalidade. A Polícia Civil gaúcha vem realizando um grande trabalho e agora recebe este importante reforço: a chegada dos novos delegados, que irá fortalecer ainda mais as ações na região metropolitana e no interior do Estado”, afirmou.

O chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, que também foi escolhido como paraninfo da turma, mencionou a importância do ingresso dos novos delegados para o atendimento ao cidadão. “A sinergia na Polícia Civil também trará maior celeridade e velocidade para a resolução das demandas criminais, impactando positivamente a vida da população”, complementou.

