Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

O atleta do Cruzeiro é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução/Redes Sociais O atleta do Cruzeiro é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jogador de vôlei Wallace, de 35 anos, está liberado para voltar a atuar no Cruzeiro. O atleta estava suspenso pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (CECOB) desde fevereiro, quando fez publicação nas redes sociais em que perguntava se seguidores “dariam um tiro” no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tinha sido favorável à liberação do jogador. Apesar disso, a decisão do CECOB prevaleceu em um primeiro momento pois a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) é filiada ao COB.

“A CBV informa que o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) proferiu decisão sobre o caso do atleta Wallace. O órgão entende que, neste caso, prevalece a decisão do STJD até julgamento final do mandado de garantia ou do mérito de eventual recurso”, divulgou a CBV nesta quarta-feira (19).

A CBV chegou a adiar por quatro dias o primeiro jogo da semifinal da Superliga Masculina, entre Cruzeiro e São José, para que o caso tivesse uma relação até a disputa. Contudo, a decisão desta noite não chegou a tempo para que o atleta estivesse em quadra nesta quarta-feira (19) no Ginásio do Riacho, em Contagem.

Wallace estará disponível a partir do segundo jogo da semi. O Cruzeiro visita o São José às 18h3min de sábado (22), na Arena Farma Conde, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O Minas está garantido na final.

O caso

Em 31 de janeiro, Wallace publicou uma foto no Instagram em que segurava uma arma em um estande de tiro. Na oportunidade, o jogador perguntou aos seguidores em uma enquete se “dariam um tiro no Lula”.

Após o ato, no dia 3 de fevereiro, Wallace foi suspenso das quadras pelo COB por 90 dias. Com isso, o atleta teria retorno previsto apenas para maio.

“Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso Presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei”, desabafou o atleta em uma rede social.

O caso ganhou contornos extra-esportivos. Após a publicação, o ministro da Secretaria da Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta, revelou que acionou a AGU. O COV também encaminhou uma representação ao Conselho de Ética da entidade.

Wallace é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas eleições, fez campanha aberta a favor da reeleição do candidato, derrotado nas urnas por Lula.

