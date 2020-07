Polícia Polícia Civil intercepta cerca 20 quilos de maconha de facção criminosa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Entorpecente possivelmente saiu de algum depósito e seria repassado para alguém Foto: Polícia Civil/Divulgação Entorpecente possivelmente saiu de algum depósito e seria repassado para alguém. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

O Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) da Polícia Civil apreendeu cerca de 20 quilos de maconha na noite de domingo (26) em Porto Alegre.

A droga estava em um Ford Ka que foi interceptado na rua Eurico Lara, no bairro Medianeira. No porta-malas do veículo conduzido por um motorista de aplicativo, os agentes encontraram a droga, distribuída em 28 tijolos. O condutor foi então preso.

O flagrante dos policiais civis foi possível após o recebimento de informações sobre uma movimentação de entorpecentes para uma facção criminosa que atua na Zona Leste da Capital.

