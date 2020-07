Polícia Incêndio atinge clínica odontológica e destrói arquivos de pacientes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu arquivos com registros e documentos de pacientes. Ninguém ficou ferido Foto: Reprodução /Eduardo Puá

Um incêndio atingiu uma clínica odontológica no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, na noite de domingo (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu arquivos com registros e documentos de pacientes. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, tudo indica que o incêndio foi criminoso. A cerca elétrica estava cortada, a porta arrombada e as salas reviradas com móveis e equipamentos no chão.

O local possui cinco salas e o fogo teria destruído o segundo andar. O proprietário do prédio mora nos fundos do mesmo terreno. Ele não estava em casa no momento do incêndio. A residência dele também teria sido arrombada. Foram encontrados móveis revirados e roupas atiradas pelo chão.

Dentistas que trabalham na clínica foram até o local e não identificaram objetos furtados. A Polícia Civil confirmou que uma perícia já foi realizada no local e o resultado deve sair nos próximos dias.

