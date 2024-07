Política Polícia conclui inquérito de filho de Lula acusado de agressão contra ex-mulher

Em B.O. registrado em abril, ex-mulher relatou cotovelada, além de agressões verbal e psicológica. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava se Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agrediu a ex-mulher Natália Schincariol. O inquérito foi encerrado sem indiciamento, já que a polícia não constatou lesão corporal nem violência psicológica contra Natália.

O relatório foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), que poderá seguir com as investigações ou arquivar o inquérito. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que “a investigação foi concluída e relatada ao Ministério Público na segunda-feira (15)”.

Em abril, Natália registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de São Paulo contra Luís Claudio, alegando ter sofrido agressão com cotovelada durante uma briga ocorrida em janeiro. Ela também afirmou ter sofrido agressão verbal, moral e psicológica.

De acordo com o registro, ela disse que precisou se afastar do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões, além de ter sido hospitalizada com crises de ansiedade. Natália relatou ter sido alvo de ofensas constantes, sendo chamada de “vagabunda, gorda, feia e doente mental”. Luís Claudio negou as acusações e apontou que a ex-mulher estava cometendo “calúnia, injúria e difamação”.

Segundo ela, os dois viviam em união estável há dois anos. Luis Claudio teria ameaçado a ex-mulher após intimidação. “Meu pai vai me proteger e vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma”, teria dito o filho de Lula à ex, segundo o boletim de ocorrência. “Vou falar para todos que você é uma insana, ninguém irá acreditar em você.”

Natália também pediu uma medida protetiva contra Luís Claudio, e a Justiça determinou que ele deixasse o apartamento no qual vivia com a ex e não se aproximasse dela.

Lula

O presidente Lula disse que foi instruído pela primeira-dama, Janja, a escolher bem as palavras para o discurso de encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília. Lula afirmou que a esposa é uma das pessoas que ele mais ouve e com quem discute política e economia.

A fala ocorreu após declarações polêmicas de Lula, entre elas sobre casos de violência contra a mulher. “Se o cara é corintiano, tudo bem”, disse ele, que é torcedor do Corinthians. A frase foi dita nesta semana a ministros e empresários.

“Quando vim falar aqui, a Janja me alertou de uma coisa. Ela falou: ‘Amor, tome cuidado com cada palavra que você vai falar, porque essa gente tem a sensibilidade aguçada’”, disse o presidente.

“Então, eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que possa me criar problemas. Se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês para a gente aprender a cuidar de vocês com o carinho e com o respeito que é necessário”, afirmou Lula.

