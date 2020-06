Polícia Polícia encontra medalha com suástica nazista em Canoas

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

O item era comercializado em uma plataforma de vendas pela internet Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (1º) que apreendeu uma medalha com uma suástica nazista. O item era comercializado em uma plataforma de vendas pela internet. O indivíduo que estava vendendo a medalha foi preso.

Segundo a delegada Miriam Thomé, o homem admitiu já ter vendido anteriormente outra medalha com a suástica. “Ele foi autuado em flagrante pelo artigo 20, parágrafo primeiro, da Lei 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor”, salientou a delegada.

De acordo com o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza, as investigações apontam que o homem não teria ligação com nenhum grupo nazista e que a medalha teria sido herdada de um parente que lutou contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial.

