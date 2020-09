Polícia Polícia Federal apreende eletrônicos avaliados em R$ 2,5 milhões em Caçapava do Sul

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Dois homens foram presos em flagrante com os itens Foto: PF/Divulgação Dois homens foram presos em flagrante com os itens. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) de Santa Maria estourou um depósito de eletrônicos descaminhados no interior de Caçapava do Sul/RS, na tarde desta segunda-feira (07). Equipe de Policiais Federais de Santa Maria cumpriu Mandado de Busca e Apreensão em uma chácara.

Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, entre os quais telefones celulares das marcas Iphone e Xiaomi, mais de 550 aparelhos, 500 Apple Watch, Ipad, Mac Books, 70 caixas de produto em pó para cabelos contendo 20Kg cada uma.

A mercadoria foi avaliada previamente em dois milhões e meio de reais. Também foi apreendida uma caixa com 50 munições calibre 22. Foi apreendido um caminhão que estava estacionado na chácara com parte as mercadorias na carroceria, que tinha um rádio comunicador instalado. O restante de mercadoria foi encontrada em uma garagem da casa que havia na chácara.

Foram presos em flagrante dois homens de 33 e 44 anos, que estavam em uma caminhonete Toyota Hylux que estava indo até o local.

Os indivíduos foram enquadrados no Artigo 334 Código Penal, no Artigo 12 da Lei 10.826/2003 – pela posse da munição, e no Artigo 70 da Lei 4.117/162, por infringir a lei de telecomunicações. Os presos foram encaminhados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia