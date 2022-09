Brasil Polícia Federal conclui que houve associação criminosa no uso de avião da Força Aérea Brasileira para tráfico de drogas

31 de agosto de 2022

Sargento Manoel Silva Rodrigues foi preso em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína em aeronave da FAB. (Foto: Guarda Civil de Sevilla)

A Polícia Federal concluiu que houve associação criminosa no uso do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para tráfico de drogas pelo ex-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues. O militar foi preso em Sevilha, na Espanha, em 2019, ao transportar 39 quilos de cocaína pura em um voo da comitiva presidencial.

O relatório final tem 392 páginas e foi concluído no dia 15 de agosto pela Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado.

“Os fatos envolvendo a utilização de aeronaves militares é que consolidam um conjunto probatório sólido dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico não havendo outras diligências que, no momento, permitam a continuidade das investigações”, diz relatório da Polícia Federal.

O inquérito foi remetido para a Justiça Federal com sugestão de envio para a Justiça Militar. Um outro inquérito que apura o crime de lavagem de dinheiro tramita na 10ª Vara Federal do DF.

Associação criminosa

Além de Manoel Silva Rodrigues, o relatório da Polícia Federal também destaca a participação dos supostos integrantes da associação criminosa, entre eles, a esposa de Manoel, Wilkelane Nonato. Segundo o relatório, ela fazia parte do esquema e, após a prisão do marido, uma testemunha contou ter visto a mulher esconder R$ 40 mil em uma bolsa.

Ainda conforme o documento, outro membro do grupo é Jorge Luiz Cruz Silva, que seria responsável por recrutar Manoel para prestar serviço de “mula”, ou seja, pelo transporte da droga. O dono da droga foi identificado pela PF como Marcos Daniel Gama, conhecido como “Chico Bomba”.

Condenado e expulso

Manoel Silva Rodrigues foi condenado pela Justiça Militar da União (JMU), em fevereiro passado, a 14 anos e seis meses de reclusão. Na ocasião, a defesa do ex-sargento alegou que a droga não foi transportada no avião da FAB, e sim, passada a ele depois do pouso, na Espanha.

Conforme a sentença, o ex-sargento também deve arcar com 1,4 mil dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo. A pena já cumprida pelo militar na Espanha, onde está preso, foi reduzida do tempo da nova condenação.

Em fevereiro de 2020, Rodrigues já tinha sido condenado pela Justiça espanhola a seis anos e um dia de prisão. Além disso, foi sentenciado a pagar multa de 2 milhões de euros. Ele obteve uma pena menor porque confessou o crime.

Em maio, ele foi expulso da Força Aérea Brasileira. À época, a FAB informou que a exclusão de Rodrigues é resultado do processo administrativo aberto para julgar a conduta dele e está “em conformidade com o Estatuto dos Militares”.

