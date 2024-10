Rio Grande do Sul Polícia Federal deflagra operação contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro no Chuí

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

As medidas de indisponibilidade podem chegar a R$ 48 milhões. Foto: PF/Divulgação As medidas de indisponibilidade podem chegar a R$ 48 milhões. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (30), a Operação Naranjas de la Tierra com objetivo de reprimir crimes de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro na fronteira com o Uruguai.

Durante a ação, policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, bem como cinco mandados de busca pessoal no Chuí, além de executarem ordens judiciais para o sequestro de 5 veículos e bloqueio de valores de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. As medidas de indisponibilidade podem chegar a R$ 48 milhões.

“A apuração teve início com a constatação de que um indivíduo, residente no Chuí, controlava a movimentação financeira de diversas contas de interpostas pessoas, igualmente domiciliadas na referia cidade fronteiriça, com intuito de intermediar a compensação de pesos por reais”, afirmou a PF. “Essa intermediação favorecia e viabilizava a lavagem de capitais de crimes de toda ordem, com maior ênfase ao contrabando e descaminho, tudo articulado e sob coordenação de casas de câmbio uruguaias”, salientou o órgão.

