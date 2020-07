Política Polícia Federal faz operação contra suspeita de caixa 2 na campanha de José Serra em 2014

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

A PF (Polícia Federal) começou a cumprir mandados na manhã desta terça-feira (21) em uma investigação sobre suposto caixa 2 na campanha de José Serra (PSDB) ao Senado em 2014. A operação é uma nova fase da Lava-Jato que apura crimes eleitorais e é feita em conjunto com o MPE (Ministério Público Eleitoral).

As investigações apontam que o senador recebeu R$ 5 milhões em doações não contabilizadas. As apurações se restringem a fatos de 2014, quando ele ainda não tinha o mandato de senador. Um dos mandados de prisão é contra o empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp.

São cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília, Itatiba e Itu.

As investigações começaram, com a denúncia contra Paulo Skaf, em maio. Outras duas fases da operação foram realizadas posteriormente: contra o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do Solidariedade e contra o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), que foi indiciado por suspeita de caixa 2 eleitoral, lavagem de dinheiro e corrupção.

